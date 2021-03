Fracasa la moción de censura del PSOE en Castilla y León Los 35 procuradores socialistas sólo han contado con el apoyo de los dos parlamentarios de Podemos, por lo que PP y Cs seguirán gobernando en la Comunidad

La moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León ha acabado en fracaso. Planteada sin los apoyos necesarios, finalmente, los pronósticos se han cumplido y los socialistas no han conseguido el respaldo suficiente para desbancar al PP del Gobierno de la Junta y los populares seguirán dirigiendo el Ejecutivo regional en coalición con Ciudadanos, tal y como vienen haciendo desde las pasadas elecciones autonómicas de 2019.

Los 35 procuradores socialistas tan sólo han conseguido el «sí» de los dos parlamentarios de Podemos, mientras que UPL, Por Ávila y la procuradora María Montero, ahora como no adscrita tras abandonar Ciudadanos la pasada semana, se han abstenido en la votación.

No ha habido cambio de guión en los once parlamentarios restantes de la formación naranja, que, tal y como han venido diciendo en los últimos días, han rechazado la moción de censura y a Luis Tudanca como candidato a presidir la Junta. Un «no» al que se ha sumado el PP tras un debate cargado de tensión en el que muchos de los grupos han reprochado al PSOE que no era el momento de presentar una moción de censura, ya que la Comunidad se encuentra inmersa en una pandemia mundial.

Críticas a los socialistas por parte del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que seguirá al frente del Gobierno de la región y ha lamentado que el PSOE «día tras día haya alentado el transfuguismo con absoluta desvergüenza». También reproches desde las filas de Ciudadanos, desde donde el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que Luis Tudanca «pasará a los anales de la infamia por su manera de utilizar el dolor para sacar rédito político».

Mientras, los socialistas se han escudado en todo momento en la necesidad de «cambio» en Castilla y León con una «moción a la derecha corrupta de la región».