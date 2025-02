Directo Castilla y León: últimas noticias sobre el coronavirus y el estado de alarma

19.30

Sólo un 7,2 por ciento de la población de Castilla y León habría superado el coronavirus y tendría anticuerpos, según la primera fase del Estudio Nacional Sero-Epidemiológico, que se puso en marcha en la última semana de abril y que permitirá elaborar un mapa de la incidencia de la enfermedad en España. Así lo avanzó esta tarde en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que precisó que alrededor de un cinco por ciento de la población española habría pasado esta patología. Lea aquí toda la información.

El objetivo es que los vecinos lo puedan utilizar en sus salidas a la calle y prevenir la propagación del Covid-19 en esta localidad de 800 habitantes durante la desescalada. Becerril de Campos se convierte así en el primer pueblo de la provincia de Palencia y uno de los pocos de Castilla y León que ya dispone de esta herramienta para mayor seguridad de sus vecinos a la hora de acudir a las tiendas y establecimientos del pueblo. «Este arco desinfectante es solo un complemento al resto de medidas de prevención», ha precisado a EFE el alcalde de la localidad palentina, Francisco Pérez, que ha incidido en que «no hay que confiarse» y que lo más importante para prevenir la propagación del coronavirus es el uso de mascarilla, el lavado de manos y mantener la distancia social.

Prevé su desarrollo en diferentes fases y etapas, se ejecutará, no obstante, en función de la evolución de la pandemia del COVID-19 y de los protocolos de las autoridades sanitarias.

En las últimas 24 horas sigue sin haber ningún residente con sintomatología en el centro Doctor Villacián. Por su parte, en la residencia Cardenal Marcelo un residente ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Río Hortega, cuatro residentes cuentan con síntomas moderados y otros cuatro presentan síntomas leves.

El consejero de la Presidencia anunció que el Gobierno regional tratará de compatibilizar el trabajo presencial y no presencial e incluso estudiará la peticiones voluntarias de los empleados para estar a turnos.

La Guardia Civil de Valladolid conmemoró hoy en un acto simbólico, en la Comandancia de la Benemérita, en la avenida de Soria, que tal día como hoy hace 176 años la Reina Isabel II firmó el Real Decreto que permitió formular las normas definitivas para la organización de esta institución. Debido a las circunstancias excepcionales, por el estado de alarma, el acto se celebró sin invitados. Participaron 12 guardias civiles, de las distintas especialidades y escalas de la Guardia Civil, donde se garantizaron las necesarias medidas higiénicas, con el uso de mascarillas y la distancia de dos metros.

El objetivo de ese grupo de trabajo es avanzar «de modo decidido» en un Pacto de Comunidad con un documento que recoja medidas concretas en cinco ejes básicos como la sanidad; la recuperación económica y el empleo; la protección social y los servicios sociales; el funcionamiento de los servicios públicos y la financiación de la Comunidad, tanto con los fondos que provienen del Estado como la posible que venga de la Unión Europea. Lea aquí toda la noticia.

Las provincias de Leon y Zamora no han registrado casos en las últimas 24 horas, según ha detallado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, si bien en el conjunto de la Comunidad se han sumado 92 contagiados. Además, en diez hospitales de los catorce públicos de la Comunidad no se han registrado fallecidos en un día. Estos son: Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia, Segovia, Soria, Clínico de Valladolid y Medina del Campo. No obstante, se han registardo seis fallecidos en el resto de centros hospitalarios y cuatro en las residencias.

El alcalde de Valladolid acudió a la ofrenda floral con motivo de la festividad, ante la escultura que se ubica en la plaza de El Salvador, donde explicó que hoy, fiesta local de Valladolid con motivo de la celebración de su patrón San Pedro Regalado, «lejos de celebrar», es un día para recordar a todas las víctimas de la pandemia y a sus familias, y también para recordar lo cotidiano.

La Guardia Civil de Segovia propuso para sanción a un total de diez personas, en la villa de Cuéllar, por saltarse el estado de alarma por consumo de bebidas alcohólicas, faltar al respeto a los agentes, escándalo público, orinar en la vía pública, desplazamientos injustificados y por realizar reuniones, en dos hechos diferentes ocurridos en los últimos días.

La mayoría se produjeron por salir a la calle fuera de la franja horaria correspondiente, con 15 denuncias, y permanecer en la vía pública en grupos. Además, en el operativo desplegado, los agentes identificaron a 180 personas y controlaron un total de 131 vehículos y a sus ocupantes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, están reunidos a esta hora en el despacho del dirigente regional, en la sede del Colegio de la Asunción, en Valladolid, para avanzar en un pacto de comunidad ante la crisis generada por el Covid-19. Lea aquí toda la noticia.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la orden de convocatoria del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dotado con 5,5 millones de euros. Ofrece una ayuda de 430 euros –equivalente al 80 por ciento del IPREM– por un periodo mínimo de tres meses y un máximo de seis a las personas que no tienen ya ningún tipo de protección.