Elecciones autonómicas La derecha salva a Castilla y León si Ciudadanos no pacta con el PSOE La formación naranja consigue 13 escaños y será clave tras perder los populares trece procuradores

H. D. Valladolid Actualizado: 27/05/2019 01:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Elecciones autónomicas: el PSOE ganaría y acabaría con 32 años de gobierno popular en Castilla y León

«No somos una bisagra, sino una palanca para cambiar las cosas». Con este mensaje, el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, cerraba la campaña electoral el pasado viernes, dos días antes de los comicios. Conocidos los resultados electorales de este 26 de mayo, la formación naranja será bisagra sí o sí y si no pactara con el PSOE, la derecha salvaría a Castilla y León. Con algo más del 97 por ciento de los votos escrutados, el partido liderado por el ex diputado, con 13 procuradores, será clave, y si no pactara con el PSOE, el partido más votado en estos elecciones autonómicas, la formación de la gaviota, en esta ocasión liderada por Alfonso Fernández Mañueco, mantendría el gobierno popular para Castilla y León otros cuatro años más.

Tras 32 años al frente de la Junta de Castilla y León, los populares lograrían 29 escaños -nueve menos que hace cuatro años- y el 31,72% de los sufragios.

Por lo que respecta al resto de formaciones políticas, Podemos-Equo perderían hasta nueve procuradores y se integraría con uno en el Grupo Mixto junto con 1 representante de Vox, que accedería por primera vez a las Cortes, al igual que Por Ávila, que también conseguiría escaño por primera vez, y UPL, que mantendría su representante.

IU-En Marcha se quedaría fuera de las Cortes de Castilla y León.

«Explorar distintas opciones»

Conocidos los resultados, el vicepresidente de la Junta, consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, felicitó al Partido Socialista después de ganar las elecciones en Castilla y reclamó la «inteligencia de los mejores» para «sacar adelante» la Comunidad. No en vano, subrayó que empieza un «tiempo nuevo de pactos», después de que los castellanos y leoneses hayan decidido con sus votos una nueva configuración en las Cortes.

De pactos también habló el popular Alfonso Fernández Mañueco, quien señaló que a partir de este lunes iniciará «un proceso de diálogo con las fuerzas políticas» de la Comunidad para «explorar las distintas opciones» con las que conseguir «un gobierno moderado de orientación de centro-derecha», informa Ical.

En su comparecencia ante afiliados y simpatizantes del PP de Salamanca tras conocerse los resultados de las elecciones regionales, Fernández Mañueco afirmó que ahora «hay que interpretar adecuadamente lo que han decidido las personas de Castilla y León», que en su opinión han lanzado un mandato para que «las fuerzas políticas con representación en las Cortes pactemos».