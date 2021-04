¡Qué alegría!

David Frontela Actualizado: 05/04/2021 10:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En una columna, como en una poesía, no está bien visto contar los entresijos de su nacimiento para no restar misterio y que, así, cada uno pueda concluir lo que quiera. Es invitar a pensar porque para el adoctrinamiento ya está la propaganda. Falta un mes para el 4M en Madrid, Puigdemont continúa haciendo lo de siempre, han quemado una sede de Podemos y Sánchez sigue diciendo que todo va bien. Sería fácil protestar por todo esto juntando 380 palabras con un preámbulo y una moraleja al final.

Hoy, sin embargo, es lunes de Pascua, ayer fue Domingo de Resurrección. La alegría inunda todo porque si bonito es un nacimiento convendrán conmigo en que Resucitar tiene un plus. A quien ha perdido un ser querido todo esto le supera pero es que somos humanos y hay cosas que nos cuesta un triunfo entender. Se acepta como normal que hablar de resurrección en un responso es cosa del cura y que, por mucho que diga, la procesión sigue por dentro.

Hoy, sin embargo, todavía tenemos el olor del cirio pascual impregnado en la ropa. Eso es lo que realmente sustenta todo. Las cenas de Navidad en familia, los festejos de la boda de esa hija que se marcha, el bautizo del nieto o el rezo ante una cruz en el cementerio no tendrían sentido sin esa resurrección que ayer celebrábamos y que hoy podemos vivir. Es cierto que hay dulces típicos pero, si se han fijado, los grandes almacenes no hacen publicidad del regalo que hay que hacer porque Jesucristo ha resucitado. Los políticos han quemado sus redes sociales visitando procesiones o criticándolas pero de la Resurrección casi nadie se acuerda en público. Por fin una fiesta sin regalos.

Algunos dirán que esto no revela el origen de esta columna pero es que hay cosas que sólo se hacen para adentro. La Pascua tiene mucho que ver con la intimidad, con la fe en que los muertos viven, con el dolor en silencio y con que los periodistas estamos para criticar lo que no funciona pero, a veces, también para hablar de esas cosas sobre las que se escribe poco, no insultan a nadie y no tienen ni regalo en El Corte Inglés. El resto, como siempre, a elección de ustedes. Feliz Pascua de Resurrección