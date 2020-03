GONZALO CASTRO Valladolid Actualizado: 31/03/2020 08:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jenniffer de la Torre acaba de aterrizar en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y se ha encontrado «con una situación que parece irreal». «Necesitan enfermeros en todos los lados porque ha crecido el número de población contagiada pero también el de sanitarios afectados», explica. A sus 24 años ha topado con un momento histórico en la Sanidad: «Estamos trabajando más en equipo que nunca, aunque la relación entre profesional y paciente se ha vuelto más fría».

Lo más «duro» de su nuevo trabajo, al que ha llegado gracias a la llamada de emergencia que han hecho los hospitales a la bolsa de empleo, es su indumentaria, el famoso EPI. «Cuando te lo quitas después de varias horas con él encima, terminas mareada, con toda la ropa empapada de sudor, con las gafas empañadas y la cara llena de marcas», confiesa. Pese al tenso momento que atraviesa su planta, Jenniffer asegura que ella jamás ha echado de menos material sanitario: «Nos dicen que va a llegar más, pero tenemos de todo».

«Cuido a positivos de conoravirus de todas las edades», señala. En su planta, que hace unos días vigilaba a sospechosos de poseer el Covid-19 y que ahora se ha llenado de contagiados, el «más joven tiene 34 años y el más mayor unos 90».

La carga de trabajo para los sanitarios es muy importante. «Un día he salido llorando porque no tenía fuerzas para más», apunta. La labor no termina «cuando te quitas el traje y sales del hospital porque cuando llegas a casa no descansas». «La primera noche que libré no dormí nada porque no dejaba de pensar en mis compañeros y en lo que me encontraría al día siguiente», expresa Jenniffer. Los sanitarios, además, corren peligro de llevar el virus a sus hogares: «Es un peso añadido a la espalda».