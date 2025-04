«Menos ‘viajes’ a la nevera y nada de salir porque veamos días soleados»

«Hemos detectado, nos preocupa mucho, cierta relajación de las medidas de aislamiento », ha lamentado de nuevo este miércoles la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, quien ha dejado claro que tan importante es mantener la cuarentena social como no tener contacto con otras personas por parte de aquellos infectados por el Covid-19.

En su pesar también, que no todos cumplen con el confinamiento. «En Soria, no pueden estar tantas personas en la calle como se ve en algunas fotos que me han llegado», ha espetado Casado sobre la provincia con la mayor tasa de incidencia del coronavirus en Castilla y León –747,9 por cada 100.000 habitantes, ligeramente por encima de Segovia, con 715 y muy superior a la media de 297,6 de la Comunidad–.

« Aunque veamos días soleados y brillantes, no hay permiso para salir a la calle , no debemos concedernos ese permiso» que sigue siendo necesario el distanciamiento, dado que continúan los contagios. «Cuarentena social. Y haga el sol que haga, por favor, en casa», recetó la consejera.

Médico de profesión y en vísperas de unos días tradicionalmente asociados a las «escapadas», pero que se deberán cambiar por la estancia en casa, de cara a esos trayectos de interior, otra recomendación: «¡Cuidado, no viajemos tanto a la nevera! Y si viajamos a la nevera, también hay fruta».