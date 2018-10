Política Ciudades del PP admiten su desinterés en las mancomunidades de la Junta Destacan que no optaron por las ayudas porque ya trabajan de forma eficaz con los municipios del alfoz

J. M. A. / P. SEDANO

Valladolid Actualizado: 31/10/2018 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas León, única ciudad del PP que impulsa las mancomunidades ideadas por la Junta

No fue una renuncia casual ni un descuido. Las ciudades gobernadas por el PP que no se adhirieron a la convocatoria de ayudas para impulsar las mancomunidades de interés general urbanas ideadas por la Junta -sólo León se apuntó- desistieron por propia voluntad al considerar, en general, que la relación que mantienen con los municipios del alfoz ya funciona en la actualidad con eficacia y ante las dudas sobre el coste y la utilidad de los nuevos entes aprobados por ley en las Cortes el año 2014. Las razones esgrimidas desde Ávila, Burgos, Salamanca, Palencia y Aranda -Ponferrada no se pronunció ayer- incluyen también el desinterés y desconocimiento de la nueva figura por parte de los municipios de sus alfoces, cuyo apoyo y firma era indispensable también para conseguir los fondos que sí han recibido «cabeceras» socialistas como Valladolid, Soria, Benavente y Medina del Campo como informó ayer ABC.

Desde Salamanca, por ejemplo, detallaron que el consistorio capitalino regido por el también presidente del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, ya constituyó en 2012 el Consejo del Alfoz «como marco para la cooperación y la colaboración entre los términos municipales» del entorno. Al respecto, aclararon que «ni las localidades ni la capital han mostrado su interés de formar una mancomunidad» como la ideada por la Junta. Desde el Ayuntamiento salmantino también se trasladó que el órgano existente «no es ni mejor ni peor al propuesto por la Junta» para concluir que «lleva funcionando seis años con buenos resultados».

Similar opinión mostraron desde el Ayuntamiento de Palencia, capitaneado por Alfonso Polanco, desde donde aseguraron que «ya está trabajando de forma real y eficaz con los municipios del alfoz en base a otras formas de colaboración», todas ellas «con contratos en vigor». Por este motivo, destacaron que como la formación de mancomunidades urbanas «conllevaría la rescisión de los mismos, esto supondría un coste muy importante». Ante este impedimento, también señalaron que en el momento que los acuerdos finalicen, «se podría estudiar el establecimiento de mancomunidades».

«No se daban las condiciones»

Más escuetos en sus explicaciones, desde el consistorio abulense explicaron a ABC que las ayudas convocadas por el Gobierno regional sí «se han valorado», pero concluyeron que «en estos momentos no se daban las condiciones para solicitarlas». Al igual que en Palencia, el Ayuntamiento liderado por José Luis Rivas dijo a este periódico que «seguirá analizando su participación en las mismas en futuras convocatorias».

Uno de los requisitos para solicitar la ayuda era la adopción de un acuerdo plenario del ayuntamiento de cabecera. En el caso de Burgos ni se llegó a plantear. Desde el consistorio liderado por Javier Lacalle no dieron ayer más explicaciones sobre los motivos, pero sí recordaron que en los últimos años se han planteado algunos acuerdos con la Diputación de Burgos para la prestación de servicios a otros ayuntamientos.

Algo parecido ocurre en Aranda de Duero, donde el PP gobierna con siete de los 21 concejales. En ese caso se llegaron a celebrar varias reuniones con los municipios del entorno, pero cada encuentro congregó a menos asistentes. Se trata de municipios que ya forman parte de mancomunidades tradicionales y que tienen dudas sobre la utilidad de una fórmula nueva cuyo alcance dicen desconocer.