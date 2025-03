Ciudadanos coloca a Igea en su sitio

No ha encontrado eco, si no todo lo contrario, la propuesta del vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, de replantear todos los acuerdos de la formación naranja con el PP en comunidades, ayuntamientos y diputaciones si con ello se consigue un gran pacto PSOE-PP-Cs para gobernar España y se evita el alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tras el revuelo causado por una propuesta que realizó el martes en los pasillos de las Cortes regionales, ayer fue el día de las desautorizaciones por parte de la dirección de la formación naranja y de algunos responsables autonómicos. También de matizaciones, que llegaron en boca del propio protagonista.

En el primero de los casos, fue la menguada dirección de Ciudadanos la que puso en su sitio a Francisco Igea. Lo hizo el secretario general del partido, José Manuel Villegas (actual líder de la formación tras la dimisión de Albert Ribera) que fue más que claro: «La política de pactos del partido la lleva la Permanente y no un vicepresidente de una comunidad autónoma (por Igea)». El desmentido, por parte de Villegas, llegó a continuación: «Los pactos autonómicos están para mantenerse; no hay ninguna propuesta de intercambio de cromos ni nada por el estilo». Y acabó por recordar al vicepresidente de la Junta que «la política de pactos de Ciudadanos la siguen marcando los órganos centrales del partido, en este caso la Ejecutiva Permanente y de aquí a quince días, la gestora».

«Calma y prudencia»

No fue la única reacción que llegó ayer de fuera de Castilla y León negando cualquier posibilidad de alterar los pactos actuales. Desde Andalucía, el número dos de la Junta y líder autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, pidió «calma, tranquilidad y prudencia, pero afirmó rotundo que «en Andalucía no va a cambiar nada ni va a ser moneda de cambio para nada».

Otro vicepresidente, en este caso en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también rechazó que sea necesario «romper ni alterar nada» porque «bastantes cosas hay rotas en España» como para plantearse «romper gobiernos o crear más inestabilidad de la que está genera Sánchez».

Los número dos de los gobiernos de Andalucía y Madrid advierten de que «no se va a cambiar nada»

En Castilla y León, dirigentes de la formación naranja también «negaron» a Igea, como la portavoz de Cs en la Diputación de Valladolid, Gema Gómez, quien afirmó que el acuerdo de gobernabilidad suscrito con el PP en la institución «por supuesto que se mantendrá los cuatro años» de legislatura.

Y mientras, Francisco Igea puntualizó ayer su propuesta en el sentido de que «si hay un acuerdo de Gobierno nacional a tres, por qué no lo puede haber autonómico». Aseguró además, en declaraciones a ABC, que «es una reflexión que hemos hecho todos los portavoces, desde Inés Arrimadas para abajo y es que este pacto PSOE-Unidas Podemos es una ruina para este país y ante eso nosotros tenemos que hacer una contraoferta». Insistió en su planteamiento de que es necesario un acuerdo PP-PSOE-Cs «y lo que es evidente es que en un acuerdo de ese tipo tiene que entrar en juego la cuestión territorial». «No está separado el futuro del Gobierno de la nación del futuro de nuestras comunidades, añadió. En este sentido, Igea matizó que no hace su propuesta en nombre de su partido, pero sí de su grupo de consejeros y procuradores «que la conocían y apoyaban». «En esta Comunidad creemos que por encima del interés de nuestro país no está el personal», puntualizó, ya que «no puedo hablar por la totalidad del partido, no era mi intención pero si es una reflexión que hemos hecho en esta Comunidad porque no nos importan nuestros puestos y nuestro gobierno más que nuestro país».