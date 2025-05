Castilla y León recibe 349,15 millones de euros del primer reparto del fondo Covid-19 El BOE publica la distribución de 6.000 millones del fondo excepcional no reembolsable para dotar de mayor financiación, mediante transferencias, a las comunidades

Castilla y León recibirá un total de 349,156 millones de euros del primer reparto del fondo COVID-19 que el Gobierno central distribuye entre las comunidades y ciudades autónoma s para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis sanitaria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el reparto definitivo entre los territorios de los primeros 6.000 millones del fondo. No en vano, el fondo excepcional no reembolsable, que las autonomías no tendrán que devolver al Estado, asciende a un total de 16.000 millones de euros, ha informado Ical.

El propio texto de la orden del Ministerio de Hacienda, recogida en el BOE, precisó que el Fondo COVID-19 se configura como un fondo excepcional de carácter presupuestario, cuyo objeto es dotar de mayor financiación, mediante transferencias, a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por la pandemia .

De los 16.000 millones que recibirán las comunidades, 6.000 millones deberán ser destinados a sufragar gastos de sanidad. Además, el BOE recogió el reparto de esos fondos por territorios, en función de la población protegida equivalente por el Sistema Nacional de Salud, de 2020, que en el caso de Castilla y León asciende a 2.804.049 habitantes . También, se establecen como criterios los ingresos en la UCI hasta el pasado 30 de abril (531 en la Comunidad); el número de hospitalizaciones a esa fecha (8.010) y el número de pruebas PCR realizadas (86.662).