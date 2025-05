Castilla y León estudia su confinamiento domiciliario y pide al Gobierno «armas» para hacerlo

La situación del Covid-19 en Castilla y León, lo mismo que en España y en el conjunto de Europa, «es crítica, muy problemática». Con los contagios disparados, los hospitales con una carga asistencial en niveles de abril y subiendo, el cierre de «fronteras» desde las 14 horas de este viernes hasta el 9 de noviembre, además de otras limitaciones de aforos, el máximo de seis personas en las reuniones y el toque de queda nocturno no van a ser las únicas medidas para intentar frenar el avance. La posibilidad de tener que volver al «confinamiento domiciliario», como ocurrió la pasada primavera, es cada vez más una realidad . Aunque la idea es que «no sea tan estricto» como en marzo y abril y sí «más similar» al ya aplicado en otros países del entorno como Francia y Alemania, de modo que continúen las actividades esenciales para el mantenimiento del país. El grupo de expertos de Castilla y León ya lo ha propuesto como una de las medidas a adoptar «si en las próximas semanas» no hay mejoría en los datos de contagios y la presión en los hospitales continúa aumentando.

Y esa propuesta «se está analizando», reconoció la consejera de Sanidad, Verónica Casado. No sería inmediato, pues se deben valorar las «tendencias» y la repercusión a al menos una semana vista de las medidas ya adoptadas como el toque de queda que se implantó el pasado sábado. El próximo martes, además, se aprobará el llamado «semáforo Covid-19» para aplicar en Castilla y León para que se conozcan «de manera cierta" las medidas restrictivas a aplicar en función de la situación epidemiológica. Una nueva herramienta que permita a la población saber «a qué atenerse» y «dar certidumbre y seguridad» sobre las medidas en cada zona , señaló el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. El martes también se analizará la posibilidad de restringir la movilidad en algunas zonas, municipios o provincias en función de su situación epidemiológica.

Ante esta situación, la Junta ha pedido al Gobierno que habilite esta herramienta que permita a las comunidades decretar el confinamiento. «No quiere decir que se haya pedido –la vuelta a las casas– ya» , precisó Casado.

«Si tenemos la herramienta, tomaremos las decisiones. Si nuestro Gobierno no toma las decisiones, las tomaremos nosotros », incidió el vicepresidente, quien señaló que cargarán con «los insultos, descalificaciones y precios políticos necesarios, pero no pondremos la vida de nuestros ciudadanos en juego para ganar unas elecciones». «Lo que no podemos permitir es que los hospitales se colapsen porque va a haber más muerte» de la excesiva que ya se esta produciendo, recalcó.