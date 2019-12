JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES. CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE «Las carreteras pueden sufrir las consecuencias de unos presupuestos del Estado prorrogados»

-Hace unos meses aseguró que contaría con más inversión en futuros presupuestos, ¿cuál será su destino?

-Antes, en la crisis no había prácticamente más que para conservación vial básica y ahora llevamos el programa de actuaciones prioritarias en carreteras. La legislatura pasada hemos invertido cerca de 300 millones y vamos a proseguir. Vías de nueva factura en principio no tenemos un marco presupuestario que lo vaya a permitir, sólo algunas variantes de población en las que estamos comprometidos.

-¿Le inquieta que sin Presupuestos de Estado estén en riesgo infraestructuras como la A-60 o la A-11 que habían tomado impulso?

-Nos preocupa que estas infraestructuras de alta capacidad de carreteras en Castilla y León sufran la consecuencia de los presupuestos prorrogados, que no permiten hacer lo que hay que hacer en su totalidad. Un nuevo presupuesto determina nuevas partidas y posibilidades de avanzar.

-Los usuarios laborales de Avant han solicitado a las administraciones que bonifiquen los abonos, ¿lo respalda?

-El transporte ferroviario es una competencia exclusiva del Estado. Siendo buenas las políticas de favorecer a los viajeros recurrentes, le corresponderá al Estado hacer ese esfuerzo y establecer un sistema de bonos adecuado.

-Esta medida contribuiría a retener población urbana, ¿y la rural?

-Desde Fomento y Medio Ambiente, lo llevamos en todas las políticas: en vivienda, carreteras, adecuadas infraestructura de agua o internet. Esta legislatura tiene que llegar internet a todos los rincones de Castilla y León. Es imposible mantener población en el medio rural si no les damos un acceso de alta capacidad. También un transporte de forma fácil, rápida y barata. Y, por su puesto, el medio natural. Tenemos que potenciar la riqueza medioambiental.

-Con el mapa de transporte en definición, ¿cuándo se calcula que rueden sobre el asfalto las nuevas concesiones?

-En el año 2023 deberán estar las nuevas concesiones adjudicadas.

-Estos días en Madrid se aborda el desafío del cambio climático, ¿en la comunidad vecina estamos cumpliendo con el medio ambiente?

-Nos queda a todos mucho camino por recorrer. Castilla y León es una Comunidad que está especialmente concienciada, tanto las administraciones, como las empresas y los ciudadanos.

-Pero aún hay reticencias a políticas como la limitación del tráfico

-Hay que ser prudentes. Las actuaciones tienen que ser las necesarias y hay que tratar de evitar actuaciones invasivas y negativas para el día a día de los ciudadanos si no son estrictamente necesarias. Cuando lo son no hay mas remedio que cumplir. Hay que tener en cuenta que los umbrales de la normativa son distintos a los de la Organización Mundial de la Salud, que son más exigentes. Para la mayoría de esos cierres de circulación se utilizan criterios de la OMS. Vamos a adaptar la normativa para adoptar en Castilla y León esos umbrales más exigentes.

-Pese a que las previsiones eran malas, la campaña de incendios ha cerrado con uno de los mejores balances de la década. ¿La incorporación de más efectivos en prevención fuera de temporada ha ayudado?

-Todo tiene que ver. Tienen que ver la concienciación ciudadana. Este año ha habido una menor incidencia de los incendios imprudentes y una pequeña rebaja también de los intencionados. Y que estamos en permanente mejora del operativo, con más personal, más guardias, más efectivos fuera de la temporada de riesgo alto, más tiempo de trabajo del personal laboral fijo discontinuo y más medios.

-900 incendios intencionados y sólo 34 detenidos. ¿La identificación del autor sigue siendo el gran escollo?

-Es complicado. Un incendio lo que tiene es que quema todo, y las posibles pruebas también. Necesitamos impulsar la colaboración ciudadana lo máximo posible. Decir que cuando alguien ha visto algo que pueda conducir a identificar al autor lo ponga en conocimiento. Haciéndolo protege a sus familiares sus viviendas su vida.

-De un asunto que apenas llega a los tribunales a uno de los protagonistas, ¿qué futuro le espera a la caza?

-Máximo respeto y acatamiento a la cuestión de inconstitucionalidad aunque no compartimos en absoluto el planteamiento. Defenderemos la legalidad de la normativa porque la caza es un instrumento de regulación de la fauna silvestre imprescindible y estamos trabajando en una nueva ley.

-¿Estará a tiempo en el caso de que se declarare la inconstitucionalidad?

-Trataremos de evitar que la caza tenga vacíos. Ahora mismo la temporada de caza termina. La siguiente empieza dentro de unos cuantos meses. Trataremos de que esté para la próxima temporada. Hay tiempo suficiente para dar una solución de continuidad y que las cosas fluyan ordenadamente.

-Respecto al lobo, da la impresión de que se ha desistido un poco en batallar en Europa por la distinta consideración al norte y sur del Duero

-No desistimos y seguimos insistiendo en que la consideración del lobo tiene que tener una modificación en la normativa europea. Somos conscientes de va a costar mucho abrir el melón. Hay que ser realistas y no enrocarnos. Trabajamos en un escenario de no modificación. El lobo va a seguir siendo protegido al sur del Duero, no se va a poder cazar ni gestionar. La única forma de actuar es sobre los daños que produce sobre la ganadería con medidas preventivas e intensificando que los daños se compensen con ayudas públicas que indemnicen más, mejor y más rápido.

Causas judiciales

-Con tantos asuntos de su Consejería en los tribunales, ¿le resulta violento como juez de profesión verse al otro lado?

-A veces lo vivo con impotencia. Tantas resoluciones que no entiendo, que no comparto, que respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, pero que recurrimos. Asisto también con impotencia viendo cómo esos recursos ante el Supremo tardan mucho en resolverse. Sería bueno que pudiera responder en un tiempo razonable y determinemos con exactitud el criterio de la sala del TSJ. Y más habiendo estado dentro de la casa y siendo juez en servicios especiales lo vivo especialmente con esa tensión pero es el juego. En el que están las asociaciones ecologistas, que yo creo que no representan los intereses de Castilla y León, sino intereses muy particulares. Eso tampoco lo entiendo muy bien, pero es lo que hay.

-Dado que esta Consejería es habitual en los tribunales, ¿tuvo opción de cambiar para evitar esa tensión o lo intentó?

-Mucha parte del trabajo en la pasada legislatura se esta materializando ahora. Cuatro años es un espacio corto para llevara a cabo un programa completo. Mantenerme me permite presenciar el resultado y continuar con actuaciones que no son de una legislatura.