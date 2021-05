Asaja Valladolid se muestra satisfecha con la condena de diez años de prisión a Lino Rodríguez Destacan que el «único interés» de la organización ha sido el de «depurar responsabilidades, reparar los daños causados

Asaja Valladolid ha mostrado este sábado su satisfacción con la condena a diez años y cuatro meses de prisión para el que fuera su presidente Lino Rodríguez, la cual ven como un «ejemplo del encomiable esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Administración de Justicia, que durante años han investigado la compleja trama urdida para apropiarse fraudulentamente de una ingente cantidad de dinero, haciendo bueno el dicho de que la Justicia es lenta pero segura».

En cun comunicado, la organización ha puesto en valor el «merito» de la nueva Junta Directiva de Asaja Valladolid, y en especial de su presidente Juan Ramón Alonso García, que en enero del 2017 sucedió Lino Rodríguez Velasco tras 25 años al frente. «Lo fácil hubiera sido pasar página, ahorrar esfuerzos, mirar hacia otro lado y evitar remover aquello que pudiera ser noticia que dañara la imagen de la Asociación; sin embargo, fieles a su promesa realizada cuando fueron elegidos no han ahorrado esfuerzos para depurar civil y penalmente todas aquellas actuaciones contrarias a la Ley y a los intereses de los socios».

Así, apuntan, que su «único interés» ha sido el de «depurar responsabilidades, reparar los daños causados y abrir puertas y ventanas dotando de absoluta transparencia a la organización provincial desmarcándose de las formas de la etapa anterior».

«Esta condena puede no ser la última», dado que existen otros cinco procedimientos penales en los que Asaja Valladolid ha denunciado y se ha personado como acusación particular, estando unos pendientes de investigación y otros de celebración de juicio. «Los Servicios jurídicos de nuestra organización, no pararán hasta que el patrimonio y los intereses económicos lesionados sean restituidos a la organización, y en definitiva a todos sus socios que son los legítimos propietarios», concluye el comunicado.