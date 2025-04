Albert Boadella: «En Cataluña la lengua ahora es un armamento militar contra el adversario»

Muy crítico con el nacionalismo catalán y dejando muy claras sus reflexiones sobre lo que a día de hoy ocurre en Cataluña, el dramaturgo Albert Boadella ha participado este miércoles en los Encuentros de verano de la Universidad de Valladolid a través de videoconferencia. «Ahora en Cataluña la lengua es armanento militar contra el adversario» , ha asegurado Boadella, que ha vuelto a levantar la voz contra el independentismo.

En una conferencia sobre el sentido de la patria ha reflexionado sobre las razones que han llevado a su tierra a la situación de «putrefacción política actual ». «La mayoría de la gente tiene adherencias sentimentales con su lugar de origen y eso no es nada extraño, mientras no haya una desmedida falta de objetividad sobre el lugar» ni haya un pensamiento supremacista, ha expresado.

Y en Cataluña, «en los últimos cuarenta años he asistido al trastorno y perversión de los normales sentimientos de adhesión a un territorio », ha considerado, y es entonces cuando se entra en una «zona de alto riesgo» en la que se puede llegar a establecer «diferencias» por el simble hecho de haber nacido en un lugar y no en otro, ha explicado. «A día de hoy por mucho que nos empeñemos no existen diferencias relevantes entre un ciudadano de Cáceres, Roma, París o Madrid ni de alguien de Gerona o de Guadalajara por el hecho de haber nacido en un sitio distinto», ha considerado.

«Una gran parte de la Cataluña actual vive en esa desproporción entre ficción y realidad, en una fantasía histórica y la consecuencia es una falsa interpretación de los acontecimientos actuales», ha expresado el dramaturgo, que ha añadido que « se han manipulado de tal manera los hechos históricos en función de lo que la gente necesita creer que la realidad científica es considerada como de los enemigos».