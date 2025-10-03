Velázquez estalla contra Tolón por perjudicar a Toledo: «Es la mano negra y grosera que está detrás de la no concesión de los fondos europeos»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha cargado duramente contra la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, a quien responsabiliza directamente de que la capital regional haya quedado excluida en la primera resolución de reparto de los fondos europeos FEDER.

Velázquez aseguró que Toledo ha sido víctima de una resolución «arbitraria» y denunció la existencia de intereses políticos en contra de la ciudad. «La sorpresa ha sido mayor cuando hemos comprobado que Toledo es la única capital de Castilla-La Mancha que queda excluida. Es descarado y grosero», ha asegurado

El regidor fue más allá y señaló a la delegada del Gobierno, Miagros Tolón, como la culpable de lo que considera una estrategia para perjudicar a la ciudad. «Creo que ya no le quedan dudas a nadie, detrás de esta nueva mala noticia para Toledo está la delegada Milagros Tolón. Es la mano negra y grosera que está detrás de la no concesión de los fondos», ha sentenciado.

Velázquez ha enumerado otros episodios en los que, según él, la actual delegada del Gobierno también habría actuado en perjuicio de la ciudad. Citó el cuartel de la Guardia Civil, el tercer carril de la TO-23, el puente de la A-40 sobre el Tajo o la conservación del arco del circo romano de la Venta de Aires.

«Detrás de cada mala noticia que corresponde al Gobierno de España está Milagros Tolón«, aseguró Velázquez que se preguntó si lo siguiente será dejar fuera a Toledo del AVE Madrid-Lisboa o de la carrera por la Capital Europea de la Cultura. Estamos todos en ese proyecto, menos el PSOE de Toledo siguiendo las indicaciones de Tolón», afirmó.

Recurso contra la resolución

El alcalde anunció que el Ayuntamiento de Toledo presentará un recurso en el plazo de 10 días, convencido de que existen «motivos suficientes» para revertir la decisión. «No nos van a arrugar, cada palo que nos ponen en las ruedas nos hace más fuertes», dijo. Velázquez, que no descarta la vía judicial.

Velázquez aseguró que el Ayuntamiento reclamará las puntuaciones y abrirá nuevas vías para lograr la financiación europea que, según recordó, había solicitado con un proyecto valorado en 20 millones de euros.

La empresa redactora del proyecto

El responsable municipal explicó que el proyecto presentado por Toledo fue redactado por la misma empresa consultora que elaboró las propuestas para otras 15 o 16 ciudades españolas. De todas ellas, la capital regional ha sido la única que ha quedado fuera de esta línea de financiación, lo que a su parecer pone en cuestión los criterios seguidos por el Gobierno central a la hora de asignar los fondos europeos.

Velázquez recordó que esta empresa consultora es la misma con la que trabajaba el anterior Gobierno municipal de Milagros Tolón y que también fue la encargada de tramitar los últimos fondos Next Generation. La experiencia y el historial de esta consultora en la captación de fondos, dijo el alcalde, refuerzan aún más la extrañeza de que únicamente Toledo haya sido excluida, cuando al parecer cuenta con una propuesta técnicamente similar a la del resto de ciudades beneficiadas.

Vía directa con la Unión Europea

En este contexto, el alcalde insistió en la necesidad de abrir nuevas vías de financiación directa con la Unión Europea, evitando la intermediación del Gobierno de España, cuya actuación ha calificado de «arbitraria y perjudicial» para los intereses de Toledo.

Velázquez denunció que los 142 millones de euros asignados a Castilla-La Mancha se han distribuido con «criterios políticos más propios de regímenes autoritarios» comparando la situación con Venezuela. Aunque el acceso directo a fondos europeos es más complejo y competitivo, reconoció el alcalde, el Ayuntamiento explorará esas alternativas antes que seguir dependiendo de decisiones que, según denuncian, siempre acaban perjudicando a la ciudad.