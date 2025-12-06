Suscribete a
ABC Premium

medio ambiente

Toledo impulsa su transformación verde con un Plan de Arbolado que suma más de 2.000 nuevos árboles

El Ayuntamiento avanza «barrio a barrio» en la plantación de ejemplares, la recuperación de zonas verdes y la reposición de árboles en alcorques vacíos

Las plantas silvestres son «tesoros» gastronómicos «caídas en desuso»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha supervisado los trabajos de plantación
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha supervisado los trabajos de plantación

ABC

Toledo

Toledo continúa avanzando en su objetivo de convertirse en una ciudad más verde y sostenible con el desarrollo del tercer Plan de Arbolado de la legislatura. El alcalde, Carlos Velázquez, ha visitado varias de las actuaciones incluidas en esta campaña, acompañado por el ... concejal de MedioAmbiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, quien ha señalado que «este plan representa muy bien el rumbo que queremos para Toledo, una ciudad más verde y amable».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app