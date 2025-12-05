Las plantas silvestres son «tesoros» gastronómicos «caídas en desuso»

El ingeniero forestal y doctor en Medio Ambiente, Enrique García Gómez, presentó este jueves por la noche en el Círculo de Arte un libro muy novedoso y actual en el que reivindica el poder de las plantas como alimento humano histórico y tradicional: 'Plantas ... silvestres comestibles de la península ibérica', libro editado por Amat Editorial que ya está en las librerías.

«Hemos perdido ese valor que históricamente han tenido por el desarrollo de la sociedad, los cambios de hábitos, de costumbres, el mayor poder adquisitivo de la gente, es decir, todas estas plantas que nuestros antepasados conocían desde la prehistoria y que se consumían habitualmente, desgraciadamente han caído en desuso« y con esta obra el autor pretende darlas a conocer.

Desde la acedera a la zarzamora, pasando por la malva, la rúcula o la violeta, cada ficha del libro abre la puerta a una nueva forma de relacionarnos con el territorio. Son 41 especies diferentes que están distribuidas más o menos por toda la península ibérica, donde hay «un gran contraste de suelo, de clima, de pluviometría, pero todas ellas se encuentran en la inmensa mayoría de provincias españolas de manera que es fácil localizarlas, distinguirlas y cogerlas para para uso propio o compartido», confiesa Enrique García, que se dedica a la gestión del medio natural y trabaja con bosques, con especies silvestres, con recuperar la valorización del medio natural.

«Me gusta mucho la etnobotánica, el aprovechamiento de las plantas por el ser humano desde todos los puntos de vista, medicinal, textil, fibras, simbólico, religioso, comestibles y desde hace muchísimos años vengo cogiendo plantas, consumiendo, hablando con la gente de los pueblos, del mundo rural, que es quien todavía mantiene esos conocimientos, enseñándome qué especies se comen o comían ellos«, y reconoce el gran elenco de plantas »muy interesantes« a la hora de salir al campo, que no han variado y son exquisiteces de temporada. «Son tesoros que nos ofrece gratuitamente la naturaleza», matiza Enrique García.

Colabora en el libro el cocinero con dos estrellas Michelín, Iván Cerdeño, que con siete recetas da un giro más a estas plantas que en muchos casos eran de pobreza, de penuria, de subsistencia y ahora pueden ser de alta cocina. «Siete plantas silvestres que la gente llama malas hierbas, que no lo son, son hierbas competidoras, adventicias, silvestres y que pueden hacer platos exquisitos que a cualquier paladar le gustaría degustar«.

Con un enfoque cercano y accesible, esta obra combina botánica, etnografía y gastronomía, y ofrece descripciones detalladas y consejos clave para identificar cada especie.