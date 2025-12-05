Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 5 de diciembre

Las plantas silvestres son «tesoros» gastronómicos «caídas en desuso»

Enrique García Gómez presenta 'Plantas silvestres comestibles de la península ibérica'

Se presenta en Toledo un libro que desvela los secretos que hay detrás de los árboles

Enrique García presentó su nuevo libro en el Círculo de Arte
Enrique García presentó su nuevo libro en el Círculo de Arte abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ingeniero forestal y doctor en Medio Ambiente, Enrique García Gómez, presentó este jueves por la noche en el Círculo de Arte un libro muy novedoso y actual en el que reivindica el poder de las plantas como alimento humano histórico y tradicional: 'Plantas ... silvestres comestibles de la península ibérica', libro editado por Amat Editorial que ya está en las librerías.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app