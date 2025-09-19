Toledo se convierte en escaparate del cine joven español con el 'Festival de Corto'

García-Toledano, Muñoz y Perea en la presentación del Festival de Corto-Joven 'Ciudad de Toledo'

El concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, ha presentado este viernes la 18ª edición del Festival de Corto-Joven 'Ciudad de Toledo', junto a su director, Javier Perea y al humorista Juan Muñoz, que será el encargado de conducir la gala final.

El certamen que se enmarca en la Semana de la Juventud, se celebrará los días 24, 25 y 26 de septiembre en la Sala Thalía del Centro Social de Santa María de Benquerencia, con entrada gratuita.

«Queremos dotar al barrio de Santa María de Benquerencia de actividades culturales de primer nivel, acercando el mejor talento joven a todos los vecinos», ha señalado el concejal de Juventud y Festejos, que ha destacado la necesaria reforma de la Sala Thalía acometida «nada más llegar al gobierno».

Por su parte, el director del certamen, Javier Perea, ha subrayado que esta edición ha batido todos los récords de participación, con 451 trabajos presentados desde toda España y de gran calidad, «reflejo del interés que despierta esta convocatoria».

Así, ha recordado durante el festival se darán a conocer los ganadores del Premio Nacional 'Toletum'; del Premio de Castilla-La Mancha y el Premio especial de Toledo 'Zoco' que estará invitado al Festival Internacional de Cine de Sitges.

La inauguración del festival tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, a las 20:00 horas con la actuación del Coro Escuela de Canto de Toledo que interpretará temas de gospel y rock y se proyectará el Corto 'Dronisio-Memorias de un juguete roto', además de la proyección de los cortometrajes seleccionados.

El jueves 25 de septiembre, también se proyectará 'Drácula' dirigido por Luis Balairón, fruto de un trabajo de inglés de los alumnos de 1º de Bachillerato del IES Sefarad.

Por último, el viernes 25 de septiembre, se celebrará la Clausura del Festival de Corto-Joven 'Ciudad de Toledo' que estará conducida por el humorista Juan Muñoz y que contará con un showcase del cantante de Lobos Negros. Asimismo, se presentará el cortometraje 'Cura Sana', ganador del Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina – Premios Pávez, y se dará a conocer el título de los cortometrajes ganadores de la 18ª edición del concurso.

García-Toledano ha invitado a todos los jóvenes y vecinos a disfrutar en este festival del mejor talento joven.