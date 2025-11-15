La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos se integra en el Consejo Social de la candidatura Toledo 2031

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) ha dado un paso decisivo en su implicación con la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura 2031 al formalizar, el pasado 13 de noviembre, tanto su adhesión al proyecto como su integración en ... el Consejo Social encargado de acompañarlo. Con este gesto, la entidad fundada en 1981 refuerza su compromiso con una iniciativa concebida como estratégica para el futuro cultural de la ciudad.

El acto oficial tuvo lugar en el Ayuntamiento de Toledo mediante la firma del documento de adhesión entre el presidente de la STEHG, José María San Román Cutanda, y el alcalde y presidente de la candidatura, Carlos Velázquez. En el encuentro también participaron el secretario y el tesorero de la Sociedad, Eugenio Serrano Rodríguez y José Luis Sánchez-Redondo Morcillo, junto a la concejal de Cultura, Ana Pérez Álvarez, y el director de la candidatura, Emilio Santiago Martínez Morales.

El acuerdo suscrito recoge la voluntad de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos de colaborar activamente en las líneas estratégicas y culturales de la candidatura, aportando su experiencia en los campos identitario, patrimonial y de investigación histórica. Se trata de un compromiso coherente con la trayectoria de la institución, decana en el estudio, defensa y difusión del patrimonio heráldico y genealógico de Toledo.

Durante su intervención tras la firma, el presidente de la STEHG, José María San Román, subrayó que «la institución se reconoce plenamente en los valores culturales, identitarios y europeos que inspiran esta candidatura«. En este sentido, destacó que «la Capitalidad Europea de la Cultura no es solo un hito, sino una oportunidad para fortalecer nuestra autoestima como ciudad y para generar nuevos modelos de pensamiento cultural en los que la STEHG no puede estar al margen». Además, insistió en que «la búsqueda no es solo la Capitalidad, sino también el planteamiento de un proyecto de futuro que debe ser compartido por toda la sociedad civil toledana y en el que La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos desempeñará un papel fundamental».

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Carlos Velázquez Romo celebró la incorporación de la entidad, destacando «la magnífica respuesta de la sociedad civil toledana ante la candidatura». A juicio del regidor, «la incorporación de entidades y colectivos de los distintos sectores de la ciudad no es sino una forma de aportar valor, solidez y representatividad real a Toledo 2031».

Con esta adhesión, la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos reafirma su papel histórico en la defensa del patrimonio cultural toledano y se suma al esfuerzo colectivo para que Toledo alcance la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.