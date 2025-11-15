Suscribete a
ABC Premium

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos se integra en el Consejo Social de la candidatura Toledo 2031

Formaliza su adhesión a Toledo Capital Europea de la Cultura 2031 y reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio identitario y cultural de la ciudad

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente de la Sociedad, José María San Román, firmaron el documento de adhesión
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente de la Sociedad, José María San Román, firmaron el documento de adhesión

ABC

Toledo

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) ha dado un paso decisivo en su implicación con la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura 2031 al formalizar, el pasado 13 de noviembre, tanto su adhesión al proyecto como su integración en ... el Consejo Social encargado de acompañarlo. Con este gesto, la entidad fundada en 1981 refuerza su compromiso con una iniciativa concebida como estratégica para el futuro cultural de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app