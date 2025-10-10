UGT denuncia que la falta de medios vuelve a repetirse en Almorox después del incendio en el Pico del Lobo

UGT ha denunciado este viernes que la falta de medios y de previsión se ha vuelto a repetir en el incendio de Almorox, después del incendio en el Pico del Lobo. Así, ha afirmado que en el incendio de la provincia de Toledo, en ... algunas ocasiones y estando el fuego en nivel 1, «tan solo ha habido una dotación de dos medios por parte de la comunidad autónoma».

El sindicato asegura en nota de prensa que ha sido la Comunidad de Madrid -a través de 14 efectivos- la que «ha salvado» la situación, evitando males mayores, y ejerciendo la contención frente al fuego. «Sin embargo, en la noche del jueves -y ya habiendo una reproducción del incendio- se decidió retirar todos los medios para que los bomberos forestales no generasen horas extraordinarias, dejando únicamente una patrulla de vigilancia«.

«El desenlace de retirar los medios y de dejar prácticamente solo el incendio ha obligado a desalojar a unas veinte personas; al corte de tres carreteras TO-9321, CM-543 y TO-1560; y a subir la situación operativa a nivel 1 por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal, calcinando ya unas 350 hectáreas», ha señalado.

La sección sindical de UGT en Geacam recuerda que lleva años avisando de lo que podía pasar si seguían guiándose por unos parámetros que no son realistas para la activación y desactivación de los medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales.

«Si bien la Consejería de Desarrollo Sostenible saca pecho por su gestión de los incendios, podemos decir que está siendo nefasta y que coger el Índice de Propagación Potencial de Incendios para decidir cuantos días van a estar los medios activados ha sido un error desde el principio», ha indicado.

Insiste en que no puede ser que en el mes de abril, desde la Consejería, decidan que Castilla-La Mancha ni siquiera tenga sus medios al completo los meses de peligro alto de incendios, «algo que ha quedado patente no solo en el incendio de Guadalajara de septiembre, también en el de Almorox».