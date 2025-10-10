Suscribete a
UGT denuncia que la falta de medios vuelve a repetirse en Almorox después del incendio en el Pico del Lobo

El sindicato critica que se hayan retirado efectivos cuando el fuego se estaba reproduciendo

Buenas noticias desde Almorox (Toledo): El incendio se estabiliza

Imagen aérea del incendio en Almorox, en Toledo
Imagen aérea del incendio en Almorox, en Toledo BRIF la iglesuela

Toledo

UGT ha denunciado este viernes que la falta de medios y de previsión se ha vuelto a repetir en el incendio de Almorox, después del incendio en el Pico del Lobo. Así, ha afirmado que en el incendio de la provincia de Toledo, en ... algunas ocasiones y estando el fuego en nivel 1, «tan solo ha habido una dotación de dos medios por parte de la comunidad autónoma».

