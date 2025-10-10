Suscribete a
ABC Premium
Directo
Corina Machado :«Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad»

Buenas noticias desde Almorox (Toledo): El incendio se estabiliza

Según el alcalde del municipio, José Martínez Vera, el perímetro no crece. Se han quemado entre 300 y 400 hectáreas

El incendio de Almorox (Toledo) vuelve a nivel 1 tras devorar 350 hectáreas y obliga a desalojar a 20 personas y a cortar tres carreteras

Imagen aérea del incendio en Almorox (Toledo)
Imagen aérea del incendio en Almorox (Toledo) BRIF la iglesuela
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El incendio de Almorox (Toledo) va por buen camino, según ha manifestado a ABC el alcalde del municipio, José Martínez Vera. «No crece y lo están perimetrando». Aunque el nivel decretado es el 1, el incendio se está controlando, según ha asegurado también ... el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app