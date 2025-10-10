Buenas noticias desde Almorox (Toledo): El incendio se estabiliza

El incendio de Almorox (Toledo) va por buen camino, según ha manifestado a ABC el alcalde del municipio, José Martínez Vera. «No crece y lo están perimetrando». Aunque el nivel decretado es el 1, el incendio se está controlando, según ha asegurado también ... el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez.

Durante la madrugada de este viernes ha sido necesario evacuar y desalojara 21 personas que estaban alojadas en un establecimiento rural, situado a cuatro kilómetros de Almorox por la carretera de Cenicientos (Madrid), además de un hotel canino, de donde se ha sacado a todos los animales.

Las personas han sido alojadas en un centro deportivo de la localidad y atendidas por Protección Civil y Cruz Roja. En cuanto a las carreteras, se mantienen cortadas tres: la CM-543, la TO-1560 y la TO-9321, ha detallado Gutiérrez.

El incendio, que se inició a las 14.25 horas de este jueves y se conoció a través de la llamada de un particular, enseguida pasó a nivel 1 por su cercanía a carreteras y zonas que no son pasto forestal, luego pasó a nivel 0 y a la una de la madrugada volvió al nivel 1 por su cercanía a a viviendas y a una zona que no es precisamente forestal.

El incendio ha calcinado entre 300 y 400 hectáreas aproximadamente de monte bajo en el paraje de 'Los Enebrales'. En estos momentos trabajan 52 medios (18 de ellos aéreos) y 196 efectivos, aunque desde ayer han intervenido 65 medios (24 aéreos) y 246 personas. También con apoyo de efectivos de la Comunidad de Madrid.

«Seguimos trabajando, no podría aventurar en estos momentos cuando va a estar controlado y mucho menos extinguido, seguimos trabajando y vamos a tratar de que esto no avance mucho más, están haciendo una extraordinaria labor y yo creo que podremos decir que se puede controlar más pronto que tarde», ha indicado el delegado de la Junta.

Los efectivos han trabajado toda la noche con maquinaria, también pesada, haciendo con bulldozer cortafuegos y evitando que afectase a Paredes de Escalona, donde parecía que se dirigía de una manera bastante peligrosa el incendio.