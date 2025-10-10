El incendio de Almorox vuelve a nivel 1 durante la noche por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal

El incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha subido de nuevo a situación operativa de nivel 1 -tras bajar a finales de este jueves a cero- por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.
Según la ... información publicada por el Infocam, desde primera hora hay movilizados 7 medios aéreos, 19 medios terrestres, y 64 efectivos de las Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales. Además, colaboran en las labores de extinción medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El incendio de Almorox se detectó por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 46 medios y 159 personas, según ha informado el Gobierno regional a través del Sistema de Información de Incendios Forestales.
