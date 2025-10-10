Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las noticias de ABC: Trump presume de logros en la resolución del conflicto en Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

El incendio de Almorox vuelve a nivel 1 durante la noche por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal

Desde primera hora hay movilizados 7 medios aéreos, 19 medios terrestres, y 64 efectivos

Menos tojo y más bonos de carbono, fórmulas de experto para luchar contra incendios forestales

El incendio de Almorox vuelve a nivel 1 durante la noche por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal

ABC

El incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha subido de nuevo a situación operativa de nivel 1 -tras bajar a finales de este jueves a cero- por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Noticia Relacionada

Según la ... información publicada por el Infocam, desde primera hora hay movilizados 7 medios aéreos, 19 medios terrestres, y 64 efectivos de las Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales. Además, colaboran en las labores de extinción medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app