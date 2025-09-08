La provincia de Toledo inicia el curso con 141.956 alumnos, 1.983 más, que llenarán las aulas de 570 centros educativos

La provincia de Toledo, extraordinario motor económico en Castilla-La Mancha y que crece en población, también lo ha hecho en número de alumnos en el curso 2025/2026 que ha comenzado este lunes. En enseñanza no universitaria son 141. 956 alumnos, lo que si significa un incremento de 1.983 estudiantes respecto al curso anterior, con 139.973, ha detallado este lunes el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, acompañado por el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez.

El aumento se registra en todas las etapas educativas, también en la educación infantil de 0 a 3 años que experimenta un crecimiento de 372 niños y niñas en la provincia de Toledo, «consecuencia sin duda del esfuerzo del Gobierno regional con la puesta en marcha de la estrategia en la primera etapa de Educación Infantil y los programas de impulso a la escolarización 0-3 años y el de gratuidad de 2-3 años que está siendo de especial incidencia en las zonas de más intensa despoblación», ha reconocido Gutiérrez.

Entre otras mejoras, Álvaro Gutiérrez citó la del horario lectivo de docentes de Infantil y Primaria, gracias al acuerdo que se firmó con los sindicatos; la la reducción de la ratio en primero de Primaria, la inclusión educativa y convivencia, la FP dual, las nuevas aulas de emprendimiento o nuevos centros que han empezado ESO o Bachillerato en los centros de Olías del Rey, Yeles y el IES de Ocaña.

Además aumentan las escuelas y plazas en la primera etapa de Educación Infantil con nueve más en las localidades de San Bartolomé de las Abiertas, Montearagón, Villaminaya, Cabezamesada, El Real de San Vicente, Mazarambroz, Erustes, Turleque y Las Herencias. En total son 28 escuelas infantiles, más la nueve que se abrirán durante este curso.

Los beneficiarios de la escuelas infantiles también crecen, pues el Gobierno regional amplía las ayudas a los municipios de menos de 10.000 habitantes como contempla la segunda fase de esta primera iniciativa cuya inversión para el curso 2025-2026 será de 3,2 millones de euros. Y se aplica la gratuidad en localidades con escuela infantil única para todo el alumnado de 0 a 3 años. La gratuidad en esta etapa para pueblos de menos de 2.000 habitantes, que comenzó el curso pasado, ha llegado en la provincia de Toledo a 21 municipios con una inversión de 713.000 euros.

Vuelta al colegio en Toledo Imágenes del inicio del curso en Toledo con la llegada de alumnos a los centros este lunes 8 de septiembre H. FRAILE

En servicios complementarios «para garantizar la igualdad y oportunidades de este proyecto educativo de la región y de la provincia de Toledo y en el apoyo de las familias», la Junta ha concedido más becas de comedor «que no han dejado de crecer desde que las recuperó Emiliano García-Page al llegar a la presidencia en 2015», ha remarcado Álvaro Gutiérrez.

Este curso serán 6.756 becas de comedor, y se abren nuevos comedores en los centros de Cazalegas, Dosbarrios, Garciotún y Consuegra, que suman este curso un total de 167 comedores escolares con 14.604 usuarios y usuarias.

El incremento llega también a las aulas matinales, 80, que con 208 alumnos más llegan hasta 1.908 escolares. Y también a los beneficiarios del Banco Regional de Libros, 75.567 en la provincia de Toledo, con un crecimiento de hasta el 48,01 %, una cifra que en el pasado curso era del 34,19%. .

El transporte escolar aumenta en 10 rutas, 1.677 nuevos usuarios y 18 nuevos acompañantes. Este curso habrá 376 rutas escolares que llevarán gratis cada día a 13.977 alumnos y alumnas a sus respectivos centros educativos, quienes viajarán en autobús junto a un total de 145 acompañantes.

La Formación Profesional aumenta con tres nuevos ciclos en la oferta educativa, como son los cursos presenciales de en el IES Azarquiel de Toledo sobre inteligencia artificial y big data o en el centro integrado de formación profesional número 1 de Toledo sobre estilismo y dirección de peluquería. Este curso oferta en la provincia de Toledo 17.440 plazas en las distintas modalidades de las cuales 14.024 corresponden a plazas presenciales, 3.096 a plazas a distancia y 120 a plazas en cursos de especialización.

El curso comienza también dando prioridad a las infraestructuras con actuaciones importantes como es el plan de acción frente al cambio climático en los centros públicos de segundo ciclo de educación infantil y primaria, de la que se benefician 49 centros en la última convocatoria. A través del plan de infraestructura de Castilla La Mancha, se han realizado 61 actuaciones en centros educativos de la provincia con una inversión de más de 1,4 millones de euros, a las que hay que añadir las obras de reacondicionamiento y mejora en las 10 escuelas infantiles de la provincia que son de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla.

«Un curso escolar que comienza avanzando, progresando y afrontando el reto de seguir dando respuesta a las necesidades educativas que en una provincia de gran dinamismo económico y poblacional como es Toledo. Por eso iniciamos este ilusionante y esperanzador curso 2025-2026», ha concluido Álvaro Gutiérrez.