Olías del Rey acogerá una jornada del programa 'Poderosas CLM 2025' con la deportista Ana Furia

El Ayuntamiento de Olías del Rey ha presentado la nueva edición del programa 'Poderosas Castilla-La Mancha 2025', que se celebrará el próximo 19 de noviembre en el municipio con la deportista Ana Furia, especialista en breaking, disciplina olímpica.

La iniciativa está impulsada por ... la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional para fomentar la práctica deportiva entre niñas y niños en edad escolar, con especial atención al deporte femenino, según ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En la actividad participarán alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO, y Ana Furia compartirá con ellos su experiencia profesional y personal y, además, dirigirá un clínic deportivo práctico centrado en la expresión corporal, la fuerza y la coordinación.

Apuesta por la igualdad en el deporte

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha subrayado que «esta jornada representa el compromiso firme del Ayuntamiento por seguir promoviendo la igualdad y la participación de las niñas en el deporte, porque el talento y el esfuerzo no entienden de género».

Además, ha destacado que Olías del Rey ha logrado triplicar en los dos últimos años el número de niñas inscritas en equipos deportivos locales, un dato que refleja «la eficacia de las políticas locales de promoción deportiva y la implicación de las familias y los clubes del municipio».

«Queremos que nuestras niñas crezcan con referentes, con oportunidades y con la confianza de que el deporte también es su espacio. 'Poderosas CLM 2025' encarna esa visión de futuro que compartimos con el Gobierno regional», ha añadido.

'Poderosas Castilla-La Mancha 2025' se enmarca en la estrategia regional para visibilizar a mujeres deportistas de alto nivel y consolidarlas como referentes para las nuevas generaciones. Este año se celebrarán tres jornadas en Olías del Rey, Almagro y Quintanar del Rey, con la participación de deportistas como Clara Azurmendi (bádminton), Anita Luján (fútbol sala) y Ana Furia (breaking).