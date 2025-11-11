Suscribete a
Olías del Rey acogerá una jornada del programa 'Poderosas CLM 2025' con la deportista Ana Furia

Furia compartirá con alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO su experiencia profesional y personal, y dirigirá un clínic deportivo práctico centrado en la expresión corporal, la fuerza y la coordinación

Presentación de 'Poderosas Castilla-La Mancha 2025' en Olías del Rey (Toledo)
Presentación de 'Poderosas Castilla-La Mancha 2025' en Olías del Rey (Toledo) ABC

Toledo

El Ayuntamiento de Olías del Rey ha presentado la nueva edición del programa 'Poderosas Castilla-La Mancha 2025', que se celebrará el próximo 19 de noviembre en el municipio con la deportista Ana Furia, especialista en breaking, disciplina olímpica.

La iniciativa está impulsada por ... la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional para fomentar la práctica deportiva entre niñas y niños en edad escolar, con especial atención al deporte femenino, según ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

