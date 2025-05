Las Jornadas Calderonianas de Yepes, a por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en su 25 aniversario

La Diputación de Toledo apoya al municipio de Yepes (Toledo) en su propósito de que sus Jornadas Calderonianas sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional. Así lo ha manifestado este jueves la portavoz y diputada de Presupuestos, Hacienda y Promoción Económica, Soledad De Frutos, en la presentación de esta cita cultural, que cumple en este 2025 su XXV aniversario.

De Frutos ha estado acompañada en la presentación de las Jornadas Calderonianas de Yepes por su alcalde y también diputado de Cultura, Tomás Arribas; la directora de las jornadas, Yolanda Mancebo, y el actor Guillermo Serrano, conocido por su participación en la reconocida serie de televisión 'La Promesa', que participará en el espectáculo 'El Yepes invisible'.

La portavoz y diputada ha confirmado el respaldo de la Diputación de Toledo a esa ambición legítima del municipio de Yepes de conseguir el reconocimiento nacional y ha dicho que «nos sentimos orgullosos de eventos de tanto calado cultural y social, que trascienden nuestras fronteras para convertirse en un modelo de atracción turística, en un motor económico para la localidad y la comarca, y en un destino escogido por muchos visitantes, que generan riqueza y crecimiento en numerosos sectores de la provincia».

Noticia Relacionada Homenaje de Yepes a Calderón de la Barca y su época Mercedes Vega La localidad espera una asistencia masiva este fin de semana a las representaciones de las XXIV Jornadas Calderonianas

Estas jornadas se celebran cada año durante la festividad del Corpus Christi, con actividades que incluyen rutas dramatizadas, representaciones teatrales, música sacra, exposiciones y un mercado de artesanía y gastronomía.

«Y lo hacen desde el año 2000, para conmemorar que el insigne escritor fue el autor del auto sacramental 'El mágico prodigioso', tras ser contratado por la Cofradía del Santísimo Sacramento, y escrito para ser representado en el Corpus Christi de 1637 y que dedicó a la localidad de Yepes», ha añadido la diputada.

Quienes viajan hasta Yepes para disfrutar de sus Jornadas Calderonianas, declaradas como Fiesta de Interés Turístico Regional, lo hacen atraídos por esta potente propuesta, y gracias a ello suelen elegir otros puntos de interés en la comarca o la provincia para conocerlos, con todos los beneficios que ello reporta. «No es extraño –ha afirmado-, por tanto, que desde el Gobierno de la Diputación promocionemos y apoyemos estos acontecimientos, porque su celebración generan impactos positivos en numerosos sectores que, a la postre, definen el progreso y desarrollo de nuestros pueblos y ciudades».

El orgullo de Yepes

El alcalde de Yepes, Tomás Arribas, ha agradecido el apoyo de la Diputación para que las Jornadas Calderonianas sean reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Nacional mostrando su orgullo por unas jornadas que cumplen 25 años y lo hacen con mayor afluencia de público cada nueva edición.

Arribas se ha referido a la colaboración de las instituciones y a la implicación del Ayuntamiento de Yepes, sin olvidarse de los vecinos que participan, por lo que ha mostrado su confianza en que estas jornadas sean declaradas muy pronto Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Y ha invitado a todos al espectáculo 'El Yepes invisible', el 7 de junio, como espectáculo nocturno, porque las Jornadas Calderonianas tienen muchísima visibilidad ese domingo tan luminoso y bonito en jornada de mañana y tarde, muy cerca de la celebración del Corpus, y que cada año va adquiriendo más fuerza, para mostrar ese Yepes desaparecido que se recrea en ese espectáculo.

El actor Guillermo Serrano, que actualmente trabaja en la serie de TVE 'La Promesa', que participará en el espectáculo ha intervenido para expresar su satisfacción por participar en las jornadas y se ha remontado a sus inicios como actor, que comenzaron precisamente en Yepes.

Ha hecho alusión a su admiración por el teatro barroco, la implicación de los vecinos en estas jornadas y a la importancia de Yepes de retroalimentarse de sus propios elementos culturales.

Ha comentado que «en esta edición, en concreto, me he reencontrado con esta sencillez y a la vez complejidad de las jornadas, lo que es un recordatorio de por qué yo he elegido esta profesión y por eso es un placer enorme poder participar en 'El Yepes invisible'«.

La directora de las jornadas, Yolanda Mancebo, ha destacado que «nuestras Jornadas Calderonianas tienen cuatro características por las que invitamos a todos a que venga a verla los días 7 y 15 de junio».

«Es un espectáculo original, con más de 27 escenas, en total de los tres espectáculos; introduce personajes muy originales y característicos de nuestra historia; es un espectáculo dinámico que se ha ido adaptando a lo largo de sus 25 años de vida; y es un espectáculo muy generoso porque lo hacen gente del pueblo por lo que es u espectáculo hecho del pueblo para el pueblo».

Las actividades comenzarán el 31 de mayo con la presentación de las XXV edición de las Jornadas Calderonianas con un Concierto de Música Sacra a cargo d la Coral 'Real Capilla de Aranjuez'.

El domingo, 1 de junio, se ofrecerá un taller de elaboración de queso. El sábado, 7 de junio, se llevarán a cabo las Rutas Dramatizadas Nocturnas 'El Yepes invisible', original de Yolanda Mancebo, y la participación de los actores y actrices Eva Martín, Guillermo Serrano, Paula Iwasaki, Pepa Pedroche y Javier Carramiñana.

El sábado, 14 de junio, será el turno del concierto de flauta y piano 'La flauta evocadora', a cargo de José Ramón Rico y María José Sánchez-Guzmán.

Y el domingo, 15 de junio, le toca el turno a las rutas dramatizadas 'Un viaje por el Yepes de Calderón', con la 'Ruta de los palacios' (original de Yolanda Mancebo) y la 'Ruta de la Picota'.

Ese último día y desde las 11:00 horas quedará instalado el Mercado de Artesanía y Gastronomía en la Plaza Mayor. También se convoca un concurso de fotografía para todos los aficionados