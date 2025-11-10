Suscribete a
ABC Premium

La inscripción del nuevo logo de la Diputación de Toledo en el Registro de Marcas y Patentes de España «desmiente» que sea un plagio

La institución provincial confirma que el proceso de registro se inició en enero de este año y ha concluido sin incidencias. El vicepresidente tercero, Joaquín Romera, reclama disculpas a quienes difundieron bulos

La Diputación de Toledo cambia su imagen corporativa, ahora representada con una doble 'T'

Joaquín Romera, vicepresidente tercero de la Diputación de Toledo, con el nuevo logo de la institución provincial al fomdo
Joaquín Romera, vicepresidente tercero de la Diputación de Toledo, con el nuevo logo de la institución provincial al fomdo

ABC

Toledo

La Diputación de Toledo ha confirmado que su nueva imagen corporativa cuenta con el aval del Registro de Marcas y Patentes de España, tras un proceso iniciado en enero de este año y resuelto sin alegaciones ni incidencias.

El vicepresidente de la institución provincial, ... Joaquín Romera, ha explicado que el procedimiento se desarrolló con «absoluta transparencia y dentro de los plazos establecidos», garantizando que la marca, el logotipo y la identidad visual «son propiedad exclusiva de la Diputación de Toledo», tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la posterior inscripción definitiva en el registro nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app