La inscripción del nuevo logo de la Diputación de Toledo en el Registro de Marcas y Patentes de España «desmiente» que sea un plagio

La Diputación de Toledo ha confirmado que su nueva imagen corporativa cuenta con el aval del Registro de Marcas y Patentes de España, tras un proceso iniciado en enero de este año y resuelto sin alegaciones ni incidencias.

El vicepresidente de la institución provincial, ... Joaquín Romera, ha explicado que el procedimiento se desarrolló con «absoluta transparencia y dentro de los plazos establecidos», garantizando que la marca, el logotipo y la identidad visual «son propiedad exclusiva de la Diputación de Toledo», tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y la posterior inscripción definitiva en el registro nacional.

Romera ha subrayado que la Diputación «trabaja de manera seria y rigurosa», y ha recordado que la solicitud de registro se realizó de forma simultánea a la creación de la imagen corporativa. «Cumplimos todos los plazos de exposición y alegaciones, sin objeciones ni reclamaciones», ha indicado.

Rectificación ante los bulos que les acusan de plagio

El vicepresidente ha lamentado que, en los últimos días, «determinados mensajes y declaraciones partidistas hayan tratado de sembrar dudas sobre la autenticidad del proceso», apelando a la responsabilidad y la prudencia en el uso de las redes sociales.

«Habrá personas que deberían pedir disculpas por difundir falsos testimonios y engañar a la sociedad», ha señalado Romera, quien ha defendido que la Diputación actúa desde «la legalidad, el respeto a la propiedad intelectual y la buena gestión de los recursos públicos».

Asimismo, ha insistido en que el Ejecutivo provincial desea «zanjar la polémica apelando a la seriedad y al compromiso con cada ciudadano y municipio de la provincia», y ha recordado que cualquier debate sobre la autenticidad del registro «carece de fundamento».

La nueva imagen institucional, planteada en torno a una doble 'T', simboliza -según la Diputación- «la historia, el patrimonio, la cultura, el deporte, el entretenimiento, la gastronomía, el tejido social y empresarial, la tecnología, el presente y el futuro de la provincia».

El diseño responde a un proceso reflexivo con el objetivo de que «todos los toledanos se sientan representados bajo una identidad común», y forma parte de la estrategia de modernización y comunicación de la institución provincial.

Romera ha concluido reafirmando que la Diputación «seguirá demostrando con hechos, y no con retórica, su compromiso con la transparencia, la responsabilidad pública y el interés general, libre de bulos y manipulaciones».