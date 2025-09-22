El PSOE pide al Gobierno PP y Vox en la Diputación que devuelvan los 15.000 euros pagados a una empresa por un logo que «se descarga gratis en internet» Solicitan la devolución de esa cantidad para destinarlo a la lucha contra la violencia de género, «que tanto están recortando»

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido al Gobierno de coalición PP y Vox que Gobierna en la Diputación de Toledo que devuelvan los 15.000 euros que han pagado por el nuevo logo de la institución provincial, «que se puede encontrar de manera gratuita en internet».

Según Gutiérrez «solo a unos chapuceros se les ocurre pagar 15.000 euros por un logo que se puede descargar gratuitamente de internet». Una plantilla, ha explicado, que se puede descargar de varios foros y que «un niño de primaria tardaría menos de 15 minutos en hacer, sustituir la palabra en inglés para poner Toledo y cobrar 15.000 euros por ello».

Por ello, ha exigido «responsabilidades y explicaciones» para que «exijan inmediatamente la devolución del dinero de todos los toledanos», ya que de no ser así, los partidos deben devolver el dinero, «deben asumir esa responsabilidad». «Les pedimos que esos 15.000 euros se destinen a gasto social especialmente nos gustaría a la lucha contra la violencia de género que están recortando en los distintos programas en los ayuntamientos en los que gobiernan», ha concluido.