La Diputación de Toledo reafirma su apoyo al calzado de Fuensalida, «símbolo de calidad y orgullo provincial»

El vicepresidente tercero, Joaquín Romera, señala que institución provincial cree «en una provincia emprendedora, dinámica, con ideas y con personas que no se conforman, que quieren seguir avanzando y conquistando el futuro desde sus propias localidades»

El PP presentará iniciativas parlamentarias en defensa del sector del calzado de Castilla-La Mancha

El vicepresidente y diputado de Empleo y Promoción Turística, Joaquín Romera, y la portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, junto al alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, y el presidente de Asidcat, Santos Martín-Caro.
ABC

Toledo

La Diputación de Toledo ha reafirmado su respaldo al sector del calzado participando en el evento Katalis One, celebrado en Fuensalida y organizado por la Asociación de Investigación y Desarrollo del Calzado y Afines de Toledo (Asidcat). La jornada, que cuenta con el apoyo ... de la institución provincial, tiene como objetivo impulsar la innovación y la mentalidad estratégica en el tejido empresarial de una industria que constituye uno de los pilares económicos y de identidad de la provincia.

