La Diputación de Toledo reafirma su apoyo al calzado de Fuensalida, «símbolo de calidad y orgullo provincial»

La Diputación de Toledo ha reafirmado su respaldo al sector del calzado participando en el evento Katalis One, celebrado en Fuensalida y organizado por la Asociación de Investigación y Desarrollo del Calzado y Afines de Toledo (Asidcat). La jornada, que cuenta con el apoyo ... de la institución provincial, tiene como objetivo impulsar la innovación y la mentalidad estratégica en el tejido empresarial de una industria que constituye uno de los pilares económicos y de identidad de la provincia.

El vicepresidente y diputado de Empleo y Promoción Turística, Joaquín Romera, y la portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, participaron en la inauguración del encuentro junto al alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, y el presidente de Asidcat, Santos Martín-Caro, además de numerosos representantes empresariales del municipio y de la comarca.

Durante su intervención, Romera subrayó que la Diputación apuesta «con convicción por el futuro del sector del calzado», apoyando proyectos como Katalis One, «que inspiran, forman y conectan a las empresas con la innovación, la creatividad y las nuevas formas de competir en un mundo cambiante». El vicepresidente provincial destacó que Fuensalida es reconocida dentro y fuera de la región por el calzado de altísima calidad que aquí se fabrica, un ejemplo, dijo, «de cómo el talento local y el esfuerzo diario pueden convertir a un municipio en referente nacional e internacional».

Romera recordó que el calzado es un «símbolo de trabajo bien hecho, calidad, tradición y orgullo para toda la provincia», y aseguró que la Diputación «trabaja para apoyar, acompañar y facilitar que los emprendedores, autónomos y empresas sigan generando empleo y oportunidades». «Creemos en una provincia emprendedora, dinámica, con ideas y con personas que no se conforman, que quieren seguir avanzando y conquistando el futuro desde sus propias localidades», añadió.

Por su parte, tanto el alcalde de Fuensalida como el presidente de Asidcat agradecieron el apoyo constante de la Diputación de Toledo y destacaron la importancia de la colaboración institucional para fortalecer el desarrollo económico local y consolidar el liderazgo de Fuensalida en el sector del calzado.

El evento, celebrado en la sede de Asidcat, contó con la participación de Dimas Gimeno Álvarez, ex presidente de El Corte Inglés y actual CEO de WOW, quien ofreció una ponencia sobre innovación y transformación empresarial. La jornada incluyó además un desafío colaborativo de innovación abierta entre los asistentes, enfocado en la búsqueda de soluciones creativas para los retos del sector.

La Diputación de Toledo colabora en este proyecto dentro del convenio suscrito con Asidcat, reafirmando su compromiso con la innovación, la promoción industrial y el desarrollo económico de la provincia. El evento Katalis One se consolida así como un punto de encuentro entre tradición y futuro, donde la excelencia artesanal del calzado toledano se combina con la visión tecnológica y sostenible que marcará el porvenir del sector.