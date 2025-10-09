Declarado en Almorox (Toledo) un incendio que alcanza nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal

Un incendio forestal se ha declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) y alcanza la situación operativa de nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Así lo ha publicado el Plan Infocam en su cuenta de 'X', en ... la que indica que hay ocho medios aéreos, nueve terrestres y 65 efectivos trabajando en la extinción de las llamas.

En el incendio, que se ha declarado sobre las 14.25 horas tras ser detectado por un particular, están colaborando medios de Madrid y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

