Ciruelos acoge el Encuentro de Bailes de la Bandera, una cita que une a diez pueblos de la provincia en torno a una tradición centenaria

Marjaliza, Burguillos, Consuegra, Guadamur, Villasequilla, Quero, Mora, Dosbarrios y Casasbuenas participarán junto municipio anfitrión en un evento que busca preservar el patrimonio cultural de la provincia y que cuenta con el respaldo de la Diputación

El Baile de la Bandera «toma» el Alcázar de Toledo

Carla Asperilla hizo una demostración de cómo se baila la bandera, una tradición que se remonta a finales de la Edad Media
Carla Asperilla hizo una demostración de cómo se baila la bandera, una tradición que se remonta a finales de la Edad Media

El municipio de Ciruelos volverá a convertirse este sábado en el epicentro de una de las tradiciones más singulares de la provincia de Toledo, con la celebración del III Encuentro de Bailes de la Bandera, una cita que reunirá a diez localidades unidas ... por el orgullo de mantener vivo este ritual de historia, identidad y comunidad.

