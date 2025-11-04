Ciruelos acoge el Encuentro de Bailes de la Bandera, una cita que une a diez pueblos de la provincia en torno a una tradición centenaria

El municipio de Ciruelos volverá a convertirse este sábado en el epicentro de una de las tradiciones más singulares de la provincia de Toledo, con la celebración del III Encuentro de Bailes de la Bandera, una cita que reunirá a diez localidades unidas ... por el orgullo de mantener vivo este ritual de historia, identidad y comunidad.

En esta edición participarán los pueblos de Marjaliza, Burguillos, Consuegra, Guadamur, Villasequilla, Quero, Mora, Dosbarrios y Casasbuenas, además del municipio anfitrión, que acogerá un pasacalle conjunto y actuaciones festivas para compartir una costumbre profundamente arraigada en la provincia. El encuentro cuenta con la colaboración de la Diputación de Toledo, que continúa apostando por la preservación del patrimonio inmaterial y el fomento de la cultura local.

El diputado de Cultura y Educación, Tomás Arribas, ha subrayado que «la Diputación de Toledo está orgullosa de las tradiciones y costumbres de nuestra provincia, y trabaja para protegerlas, cuidarlas y darlas a conocer. Son parte de nuestro pasado, fortalecen nuestro presente y nos unen para afrontar mejor el futuro».

Arribas ha destacado que este encuentro «pone en común un elemento esencial de la identidad de muchos pueblos de la provincia de Toledo, que se unen para poner en valor esta tradición tan nuestra, tan viva y tan simbólica como es el baile de la bandera». Y ha añadido que «la cultura, las tradiciones y las fiestas populares no solo conservan nuestra historia: también generan vida, movimiento y oportunidades para nuestros municipios».

El origen del baile de la bandera

El alcalde de Ciruelos, Ángel Luis del Sol, ha recordado el origen de esta tradición, que «viene de tiempos muy antiguos, probablemente de finales de la Edad Media, cuando existían las alabardas en el Ejército». Según ha explicado, «las personas mayores cuentan que se empezó en aquella época, cuando los cristianos salían airosos de algún conflicto o ganaban una batalla, y la Guardia Real lo celebraba bailando la bandera».

Del Sol ha detallado además el protocolo que rige este ritual. Así, la bandera la portan seis personas de la Guardia Real: tres oficiales y tres pajes, que eran los ayudantes de los oficiales. Entre ellos destacan el mayoral, que lleva el bastón y manda; el alabardero, que representaba al guerrero; y el abanderado, acompañado por los tres pajes.

El concejal de Cultura y Turismo, Jaime Agudo, ha reiterado su agradecimiento a la Diputación por su apoyo y ha puesto en valor la importancia de mantener viva esta tradición a través de las generaciones. En la presentación del encuentro ha querido reconocer a Carla Asperilla, encargada de bailar la bandera durante el acto, y a 'El Chato', vecino muy querido del municipio, «separados por varias generaciones, pero unidos por el orgullo de coger el testigo de quienes antes mantuvieron el espíritu del Baile de la Bandera».

Agudo ha destacado además la participación de los municipios invitados, asegurando que «este encuentro es una celebración del alma de nuestros pueblos, un homenaje a nuestras raíces y una invitación a mirar al futuro con orgullo».

El III Encuentro de Bailes de la Bandera permitirá a cada municipio mostrar su forma particular de portar y danzar la bandera, reflejando la diversidad cultural y el valor simbólico de una tradición que trasciende generaciones. La jornada incluirá pasacalles, exhibiciones y bailes colectivos, en los que la música y el color de las banderas volverán a llenar de vida las calles de Ciruelos.