El bebé abandonado en Torrijos ya está bajo tutela del Gobierno de Castilla-La Mancha Trabajan para buscar una «familia de urgencia» para cuando el neonato reciba el alta médica

El bebé trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo tras ser hallado el martes por una testigo en el interior de una caja en el municipio toledano de Torrijos tras ser abandonado por su madre, ya se encuentra bajo tutela del Gobierno de Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha confirmado que este mismo miércoles se ejecutó la medida de protección de tutela.

En estos momentos, se está trabajando para ver qué familia de urgencia es la más adecuada para cuando el niño reciba el alta «hasta que se evalúe cuál es la medida de protección más adecuada» a medio plazo.

Sánchez ha indicado que la Administración respeta «todos los cauces judiciales que están teniendo lugar con la persona que pueda ser su madre», pero ha recordado que «por encima de todo «hay que ver qué es mejor para el bebé».

Derecho a una familia

Preguntada por la posibilidad de que pudiera ir con la familia materna, la consejera ha destacado que en este momento hay que valorar «todas las situaciones» porque el menor tiene derecho a una familia y «todas las posibilidades están abiertas».

De momento, existe una coordinación entre los profesionales, la Administración regional y la judicatura, siempre respetando las decisiones judiciales, ya que en este caso hay una situación de abandono y otra de desprotección.

Dicho esto, Aurelia Sánchez, ha recordado que «dar un hijo en adopción no es un delito pero abandonar a un menor sí» y que Castilla-La Mancha cuenta con un servicio de protección de menores «muy sólido», a fin de que todas las personas que necesiten información sepan «que los niños y menores siempre están protegidos en el caso de que sus padres no pudieran protegerlos o no existieran».