El pabellón San Lázaro de Toledo abrirá el 1 de octubre tras una nueva inversión de 60.000 euros

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante una visita a las obras del pabellón

El pabellón deportivo de San Lázaro abrirá el próximo 1 de octubre. Es la fecha definitiva para que este espacio cercano a la avenida de Europa recobre la vida que tuvo décadas atrás, siendo el primer gimnasio de España gracias a la labor de la Academia de Infantería.

Ahora, es el Ayuntamiento de Toledo el que tras varias inversiones lo ha puesto a punto para incluirlo en los espacios del Patronato Deportivo Municipal como sala destinada a la práctica de deportes de contacto, como la esgrima.

Noticia Relacionada Toledo ofertará más de 8.000 plazas para practicar deporte en el Patronato Municipal ABC El plazo de inscripción en las actividades se abre el próximo 1 de septiembre, lunes

Rubén Lozano, concejal de Deportes, avanzaba a este diario que en esta última fase se están destinando unos 60.000 euros que van a permitir la construcción de los aseos, además de la instalación de una puerta estanca en el acceso al edificio para evitar las corrientes de aire.

En los últimos meses el Gobierno municipal ya invirtió 90.000 euros para adecentar el espacio y mejorar la climatización con nuevos cerramientos y ventanas, además de instalar el sistema de iluminación y mejorar el suelo del gimnasio en el que entrenará el Club de Esgrima Toledo.

También se van a desarrollar actividades dirigidas, como yoga y taichí, entre otras, en una zona habilitada y separada con una especie de biombo movible que permitirá delimitar hasta dos áreas diferenciadas en el gimnasio que es de propiedad municipal desde el año 1986.

En cuanto a las actividades programadas por el Patronato Deportivo Municipal, Lozano explicaba que para la temporada 2025-2026 «hemos destinado prácticamente un 10 por ciento más de inversión para poner en marcha las actividades», lo que va a permitir ofertar hasta 8.000 plazas. «Hemos incrementado de manera considerable el número de plazas y, por tanto, las posibilidades de que todos los toledanos puedan hacer deporte en su ciudad y en nuestras instalaciones», comentaba a ABC.

Un espacio histórico

Con una inversión total de 150.000 euros, el pabellón deportivo de San Lázaro estará disponible para la ciudadanía el próximo 1 de octubre, unas instalaciones que inauguraba en marzo el campeón del mundo de peso pluma de la UFC, Ilia Topuria, junto al alcalde Carlos Velázquez.

El gimnasio de San Lázaro fue primero un espacio al aire libre con espalderas y cuerdas para trepar, como recogen las fotografías antiguas que ahora decoran el pabellón levantado por el empeño del general José Villalba, director de la Academia de Infantería de Toledo que como ministro de Defensa el 29 de noviembre de 1919 firmaba una real orden por la que se creaba la Escuela Central de Gimnasia, y aparejada a esta, el pabellón de San Lázaro.

Durante la Guerra Civil el gimnasio no fue destruido y en 1939, pasó a llamarse Escuela Central de Educación Física. En 1960 se cambió el techo y el piso y luego antes de abandonarse se instaló la calefacción por agua caliente. En 1985 el Ministerio de Defensa vendió los terrenos al Ayuntamiento y el gimnasio poco a poco cayó en el abandono, tal y como se explica en los diferentes paneles que cuelgan de sus paredes.