Maestre (PSOE): PP y Vox deben dar la cara ante los agricultores por los recortes en la PAC

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha criticado este lunes el «silencio» de PP y Vox ante los recortes planteados por la Comisión Europea en la Política Agraria Común (PAC), y les ha instado a explicar a los agricultores y ganaderos de la región «por qué consienten estos recortes y por qué miran para otro lado».

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, celebrada en Ocaña y que ha abierto el curso político de los socialistas castellano-manchegos, Maestre ha defendido la necesidad de una PAC «justa y adecuada» que garantice la competitividad del campo y la permanencia de la población en las zonas rurales. «Queremos que se blinden los alimentos frente a las amenazas y que se asegure una economía muy competitiva que genere riqueza en Castilla-La Mancha», ha subrayado.

La dirigente socialista ha calificado de «preocupante» que el PP «no diga nada a sus compañeros en Europa, que son los que se han empeñado en meter la tijera en el sector agrícola», y ha afeado a Vox que «no apueste por una Unión Europea de cohesión, de igualdad, de mercado interior y de PAC, sino todo lo contrario».

Maestre ha advertido de que, aunque los socialistas están trabajando para frenar los recortes en las negociaciones con Bruselas, si finalmente se mantienen «tendrán que ser ellos, PP y Vox, los que den la cara cuando no lleguen las ayudas de renta o cuando se tomen decisiones tan duras como la intención de la Comisión Europea de no financiar al vino».

La financiación autonómica, eje de la Ejecutiva socialista

En la Ejecutiva regional del PSOE también se abordó la cuestión de la financiación autonómica. Maestre recordó que «se puede tener muy buena voluntad para cumplir el programa electoral, pero si no contamos con los mimbres, las herramientas y la financiación será muy difícil llevarlo a cabo».

En este sentido, ha defendido la necesidad de una financiación «justa, equilibrada y adaptada a las necesidades de Castilla-La Mancha» y destacó la importancia de la quita de la deuda como vía para dotar a la región de fondos extraordinarios. «Con esa oportunidad podríamos llevar a cabo gran cantidad de proyectos importantes y necesarios para los ciudadanos», afirmó.

La eurodiputada recordó que esta reivindicación «no es nueva» y que el PSOE la viene planteando desde hace años, «incluso desde los recortes de Cospedal». A su juicio, la actual coyuntura abre una ventana para mejorar el acceso a la financiación y reforzar el desarrollo económico y social de la comunidad.