El Gobierno de Castilla-La Mancha declara como Proyecto Prioritario la inversión de 1,4 millones de euros de Renogroup en Alborea (Albacete)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado como 'Proyecto Prioritario' la inversión de 1,4 millones de euros que va a llevar a cabo la empresa de capital internacional Renogroup en la localidad albaceteña de Alborea, para la puesta en marcha de una fábrica de envases de cartón para la industria farmacéutica. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en Albacete, donde ha señalado que este proyecto conlleva la creación de diez nuevos puestos de trabajo en una de las zonas rurales de la región.

Noticia Relacionada Las ayudas a la exportación para empresas de Castilla-La Mancha crecen hasta los 900.000 euros ABC La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el Gobierno regional publicará este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria de ayudas para planes individuales de internacionalización para las empresas de Castilla-La Mancha

«Es un proyecto muy importante porque tiene un gran impacto en nuestras zonas rurales, con la generación de diez empleos directos en un municipio de poco más de 600 habitantes», ha señalado Patricia Franco, remarcando el compromiso del Gobierno regional en el acompañamiento a los proyectos empresariales y de inversión, «tanto de aquellos de grandes cifras y una gran generación de empleo como de otros que se dirigen a otras zonas, especialmente a nuestras zonas rurales, y que son fundamentales para garantizar que el crecimiento y el progreso de nuestra región se da de forma homogénea en todo nuestro territorio».

De esta forma, y en el marco de la ponencia que ha impartido en el XIII Foro 'Castilla-La Mancha, de Cerca' organizado por el Grupo de Comunicación La Cerca, la consejera ha destacado la importancia de la inversión de Renogroup, que además «va dirigida a reforzar la cadena de valor de un sector, como la industria farmacéutica, que también es uno de los principales sectores exportadores y con un gran poder de internacionalización en Castilla-La Mancha», ha finalizado.