El embarcadero del río Tajo en Toledo estará listo en 2026 y permitirá la celebración de pruebas deportivas

«Ninguna administración ha luchado tanto por salvar el río como el actual Gobierno municipal», es la afirmación que el concejal de Deportes, Medio Ambiente y Río Tajo lleva marcada a fuego, porque el río «me preocupa no solo como concejal, sino como toledano».

En esa «lucha» por el Tajo a su paso por la ciudad, el Ayuntamiento ha impulsado el Proyecto para la recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera del Tajo en la zona oeste de la ciudad de Toledo a través de la Fundación Biodiversidad, entre los hitos que persigue esta iniciativa que cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros es la construcción de un embarcadero deportivo.

Esta infraestructura, como avanzaba Lozano a ABC, estará lista en el primer semestre de 2026. «Se ubicará en la senda ecológica a la altura de del Salto del Caballo», justo en unos terrenos municipales detrás de las dependencias de la Guardia Civil de Tráfico en la circunvalación de la A-42, ya que como explicaba el concejal «ahí tenemos un tramo de río navegable de unos 10 kilómetros hasta prácticamente el término municipal de Mocejón y eso nos abre un abanico de posibilidades a la hora de utilizar y aprovechar el río que la ciudad no ha tenido nunca en la vida y que ahora debemos impulsar y y promover».

Para Lozano este proyecto y el de la recuperación y reapertura del gimnasio de San Lázaro son dos de sus objetivos cumplidos en el ecuador de la legislatura. «El embarcadero será una gran novedad a nivel deportivo en la ciudad, aquí en Toledo hay un club que trabaja muy bien el piragüismo desde hace muchos años y que venía reclamando un espacio más adecuado y más acondicionado que el actual junto al Hospital Nacional de Parapléjicos, juntos, con sus aportaciones, nos hemos puesto en marcha con esta nueva infraestructura», apuntaba. Se trata del Club Deportivo Toletum-Kayak Inclusivo.

La construcción del embarcadero cuenta con los permisos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y seguirá el planteamiento que en estos momentos se está redactando a partir de la idea inicial y del borrador aprobado hace ahora unos meses, un proyecto que se sacará a licitación pública en las próximas semanas y que supondrá una inversión por debajo del millón de euros.

Vista satélite de la zona que se habilitará como embarcadero deportivo ABC

Las instalaciones contarán con aparcamiento y un módulo que hará las funciones de almacén en el que se guardará el material deportivo, como las piraguas, los kayaks, los remos y las palas, entre otros elementos.

En cuanto al muelle o embarcadero a orillas del río Tajo se construirá frente al Palacio de Galiana. Para acceder, los usuarios tendrán que tomar la senda que discurre junto a la A-42 en sentido a Santa María de Benquerencia.

Estas instalaciones contarán con módulos desmontables, lo que permitirá una mayor versatilidad a la hora de usar el embarcadero para ocio o competiciones, además, los materiales que se van a emplear en la construcción serán respetuosos con el entorno medioambiental y evitar así un impacto paisajístico en las riberas del río Tajo.

Plan de Comunicación por 210.000 euros

En esta línea, la Junta de Gobierno local aprobaba el 26 de agosto por 210.000 euros la adjudicación del Plan de Comunicación de este ambicioso proyecto para la recuperación y reducción del riesgo de inundaciones de la ribera del Tajo en la zona oeste de la ciudad a la empresa Innovación y Desarrollo Local S.L. (IDEL).

Estos expertos en fondos europeos con sedes en Madrid y en Málaga se encargarán del Plan de Comunicación de la iniciativa que cuenta con el respaldo de la Fundación Biodiversidad que tiene como objetivo restaurar, renaturalizar e incrementar las áreas de infraestructura verde y azul distribuidas a lo largo de la ribera del río Tajo, lo que permitirá incrementar su conectividad y contribuir a la mitigación de los riesgos de inundación asociados al área.