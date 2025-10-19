0-1: El CD Toledo gana con un gol de Chupi y ya manda en la tabla

Una diana de Chupi recién salidos los equipos de los vestuarios tras el descanso le valió al CD Toledo para conseguir imponerse por 0-1 al CD Cazalegas, un triunfo que es el primero de los verdes a domicilio en lo que ... va de campeonato y que le permite ubicarse líder en la clasificación, además de seguir invicto.

El primer cuarto hora fue de dominio del Toledo, con dos opciones para marcar en sendos remates de Neco y Willy que no encontraron portería por poco. También tuvo Guise el gol para los naranjas, pero Brunet estuvo muy rápido para cortar la jugada. Al filo de la media hora de juego avisó el visitante Friaza con un tiro que salió desviado. La misma suerte corrió en la jugada siguiente un remate de cabeza del local Agus para susto de la nutrida afición del Toledo presente en las gradas. De aquí al final de la primera parte, más dominio de balón de los verdes, pero sin auténtico peligro para la portería defendida por Manu Corrochano.

Tras la reanudación, avisó pronto Chupi con un remate que detuvo el meta local y en un remate de cabeza de Luna que salió alto por poco. Estas dos jugadas fueron el preámbulo del 0-1, conseguido por Chupi en el minuto 56 al aprovecharse de una indecisión entre los centrales del Cazalegas y su portero. La experiencia de Chupi para meter el pie en el momento oportuno fue decisiva.

De aquí al final de la batalla, el Toledo contemporizó con el resultado ante un Cazalegas que buscó la igualada con ahínco, pero sin el suficiente fútbol ofensivo para crearle peligro a Christian Gómez y sus compañeros de zaga.

El próximo partido para el CD Toledo será ante el CD Sonseca en el Salto del Caballo el sábado por la tarde, mientras que el CD Cazalegas visitará al CF La Solana.

- CD Cazalegas: Manu; Mele, Juárez, Acuña (Hugo, m. 76), Agus; Greuchi (Guti, m. 83), Luquín, Sergio Blázquez (Nano, m. 70), Lalo (Lucho, m. 70); Guisse e Iván Bueno.

- CD Toledo: Christian Gómez; De la Rosa, Brunet, Nader, Luna; Willy (Barroso, m. 70), Nanclares (Meneses, m. 83), Narbona (Chupi, m. 46), Gonzalo Saiz; Friaza y Neco (Barroso, m. 46).

Árbitro: Chavarrías Pérez. Delegación de Toledo. Amarilla a los locales Agus, Acuña y Lalo.

Goles: 1-0, m. 56: Chupi.

Incidencias: partido de la séptima jornada del grupo XVIII de Tercera RFEF, disputado en horario de tarde en la Ciudad Deportiva Ébora Formación ante unos 700 espectadores. Cerca de 300 seguidores del CD Toledo en las gradas.

Manchego y Guadalajara B, también en cabeza con 13 puntos

El resto de marcadores de la séptima jornada en el grupo XVIII de Tercera RFEF fueron: Azuqueca, 1-Manchego, 4; Guadalajara B, 2-Atlético Albacete, 0; Marchamalo, 1-Villarrobledo, 1; Pedroñeras, 1- San Clemente, 1; Sonseca, 0 Calvo Sotelo, 1; y Huracán de Balazote, 0-La Solana, 2. La clasificación está liderada por Toledo, Guadalajara B y Manchego con 13 puntos. Les siguen Tarancón, Villarrubia y Calvo Sotelo con 12, mientras que la zona roja la ocupan Villarrobledo (6), Cazalegas (4) y Sonseca (3).