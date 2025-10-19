Suscribete a
ABC Premium

0-1: El CD Toledo gana con un gol de Chupi y ya manda en la tabla

El tanto llegó al inicio de la segunda mitad y después los verdes supieron jugar con el marcador a su favor

El CD Toledo visitó con su tercera equipación
El CD Toledo visitó con su tercera equipación cd toledo

B. Cervantes

Toledo

Una diana de Chupi recién salidos los equipos de los vestuarios tras el descanso le valió al CD Toledo para conseguir imponerse por 0-1 al CD Cazalegas, un triunfo que es el primero de los verdes a domicilio en lo que ... va de campeonato y que le permite ubicarse líder en la clasificación, además de seguir invicto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app