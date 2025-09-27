CF Talavera y Deportivo Guadalajara siguen con la flecha hacia arriba

El CF Talavera y el Deportivo Guadalajara siguen con la flecha hacia arriba de la temporada pasada y, pese a ser dos recién ascendidos, ya se han ubicado en los puestos de la clasificación del grupo I de Primera RFEF. Ambos abrieron este viernes la quinta jornada, aunque en partidos diferentes. El 'Tala' venció 1-0 al Lugo con un buen gol de Di Renzo en la segunda parte, mientras que el Dépor se trajo un valioso punto de A Malata tras empatar a cero contra al Racing de Ferrol, uno de los gallitos.

Diego Nogales alineó un once inicial habitual de jornadas anteriores, salvo la entrada de Edu Gallardo por Marcos Moreno. El primer cuarto de hora en El Prado fue de dominio repartido. A partir de aquí, el equipo blanquiazul se hizo dueño del balón y mereció llegar al 1-0 antes del descanso. De esta manera, Di Renzo y Pitu Doncel lanzaron sendos remates que salieron lamiendo los postes. En el minuto 41, el lateral Alex Roig tuvo la mejor opción de la escuadra talaverana, pero el meta Marc Martínez evito el gol que ya se cantaba, y ya en la última jugada de la primera mitad de nuevo apareció Marc Martínez para sacar una mano prodigiosa.

En la segunda mitad entró Pedro Capó por Isaiah. Hubo un arranque fulgurante del 'Tala', que logró el 1-0 en el minuto 58. Regate y tiro mortal necesidad del ariete argentino Di Renzo. Buena definición. El CD Lugo buscó entonces la igualada y la tuvo poco después. Sin embargo, una gran intervención del meta Jaime González salvó in extremis el remate de cabeza de Carbonell. Y de ahí hasta el final, incluido el largo descuento, buena labor defensiva de los cerámicos frente a un Lugo ineficaz.

Por su parte, el Dépor se trajo un sabroso empate a cero de su visita a A Malata, histórico recinto futbolístico, que registró una entrada de 5.841 espectadores (cifra oficial), quienes presenciaron un encuentro que fue entretenido, pero al que le faltó la salsa del gol. Hubo más dominio del juego por parte del conjunto ferrolano, si bien la ocasión más clara del partido estuvo en las botas del visitante Pablo Muñoz, en concreto en el minuto 74, pero su disparo no pudo batir la red gallega. Pablo Muñoz había sustituido a Neskes en el 54.

El partido empezó con ligero dominio del conjunto morado y, llegado el mismo al minuto ocho, el entrenado del Dépor solicitó una revisión del VAR por un posible penalti sobre Salifo, demanda que quedó en agua de borrajas según dictó el arbitro. A partir de aquí, el Racing de Ferrol tuvo una buena ocasión para el 1-0 en el minuto 25 con un tiro de Álvaro Juan que el meta Zarco envió a saque de esquina de forma muy apurada. También reclamó al VAR un penalti a su favor por entrada sobre Álvaro Giménez en el minuto 37, pero tampoco fue considerada como pena máxima por el colegiado.

Tras la reanudación, hubo un susto para el equipo visitante en el minuto 51, ya que un centro-chut envenenado de Álvaro Ramón se fue al larguero. Llegó después la clara ocasión para Pablo Muñoz, mientras que el Racing se pudo llevar la victoria en los minutos finales con sendos remates del peligroso Álvaro Giménez que no encontraron la red de la meta defendida, muy acertadamente este viernes por la noche, por Amador Zarco.