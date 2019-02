2-1: Sufrido triunfo del Talavera, que ganó de penalti en el 88 La pena máxima la convirtió Alberto Oca. Abel Molinero marcó el primero de falta

B. C.

Actualizado: 10/02/2019 21:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas 0-1: El Talavera se confía y se estrella ante el último

El CF Talavera recuperó este domingo la senda de la victoria tras tres jornadas de ayuno y lo hizo a costa del Sevilla Atlético tras la disputa de un partido vibrante y de mucha pelea por parte de ambas escuadras. El equipo talaverano respira en la clasificación, se aleja seis puntos por encima de los puestos de descenso, y deja al filial sevillista con el agua en cuello en este grupo IV de Segunda B.

La primera mitad fue de dominio alterno, pero con pocas opciones de gol. En el minuto 35, Alberto Oca disparó con potencia aunque no llegó el 1-0 debido al que el balón se fue por encima del arco visitante.

Cuando el encuentro se encaminaba al descanso llegó el gol talaverano como consecuencia de un lanzamiento magistral de falta a cargo de Abel Molinero. El disparo con rosca del extremo madrileño sorprendió al meta y entró como un obús en su red. Se animó el Talavera y dos minutos más tarde pudo anotar el segundo después de que una falta muy lejana de Alberto Oca se estrellase en el larguero.

Tras la reanudación, el Talavera se fue con descaro en busca de un nuevo gol y lo tuvo muy cerca en sendas acciones de Óscar Martín y Luis Madrigal. También pudo anotar el Sevilla Atlético en un acrobático remate del peligroso Curro que se fue al poste. No obstante, el empate llegó en el 77 como consecuencia de un saque de esquina que remató excelentemente de cabeza Genaro. La defensa blanquiazul estuvo muy blanda en esta jugada.

El encuentro se puso muy emocionante pues los dos equipos se fueron en busca de la victoria. Tuvo Laerte el 2-1 en el 79, pero no pudo resolver y la parroquia local reclamó penalti. Una pena máxima que llegó al final del choque, en una entrada del portero sevillista sobre el propio Laerte y que resultó muy dudosa. Desde los once metros el almanseño Alberto Oca no perdonó y puso el definitivo 2-1 en el marcador.