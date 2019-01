0-1: El Talavera se confía y se estrella ante el último El Atlético Malagueño ganó con un gol de Deco en la última jugada del primer tiempo

El CF Talavera perdió este domingo por 0-1 ante el Atlético Malagueño, equipo que visitaba «El Prado» con la condición de colista de la clasificación del grupo IV de Segunda B. La victoria del joven cuadro malacitano fue justa y hasta corta por lo presenciado a lo largo de los 90 minutos de juego.

Dio la impresión de que los futbolistas talaveranos pecaron de un exceso de confianza ante un rival que va mejorando mucho en las últimas jornadas. El gol que decidió la contienda llegó en la última jugada del primer tiempo. Un centro lateral de Sergio lo despejó Melchor, con tan mala fortuna que el balón impactó en Juanra y quedó franco para que Deco batiera por alto a Gianni.

Los primeros 45 minutos fueron de dominio alterno. La mejor ocasión para el Talavera la tuvo Óscar Martín en el minuto 16, pero el remate del extremo canario salió alto cuando el 1-0 parecía inminente. Por parte visitante, algún destello de Grasa y Kara, pero sin excesiva mordiente para asustar a Gianni. El encuentro iba camino del 0-0 cuando Deco fusiló el gol que a la postre sería el definitivo. Se sacó de centro y el árbitro mandó a los futbolistas al vestuario.

Tras la reanudación, fue un querer y no poder para los talaveranos. El fútbol de los blanquiazules no era fluido en el centro de campo y, además, no se llegaba con peligro a la portería malaguista. Por contra, fueron los visitantes los que gozaron de la oportunidad para ponerse con el 0-2 en el 86, cuando Xiscu remató de cabeza y el balón se estrelló en un poste. Tres minutos antes había sido expulsado Melchor por una entrada en la que cortó una contra letal de los visitantes.

LA FICHA

- CF Talavera: Gianni Cassaro; Melchor, San José, Juanra, Madrigal; Molinero, Reguera (Cristian Fernández, m. 67), Rodellar (Víctor Andrés, m. 46), Oca; Óscar Martín y Laerte (Espinar, m. 46).

- Atlético Malagueño: Samu; Ismael, Chica, Juande, Alberto; David Ramos (Abqar, m. 89), Lolo, Deco, Kara (Siscu, m. 59); Grasa (Rubén, m. 72) e Ian Pino.

Incidencias: Jornada 22 del grupo IV de Segunda División B disputado en «El Prado» ante unos 1.700 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Julen, el niño que murió en un pozo de Totalan. Los jugadores del Talavera salieron con una camiseta en la que se leía «Ánimo, Federico»; un mensaje para el vicepresidente del club, que está en el hospital.

Árbitro: Varón Aceitón. Amarillas a los locales Laerte, Óscar Martín y Melchor (dos; expulsado en el minuto 83). Por parte visitante, a Lolo.

Goles: 0-1, m. 45: Deco.