Concentración en Toledo en defensa de los servicios públicos de calidad en Castilla-La Mancha: «Basta de privatizaciones»

CCOO, UGT y CSIF exigen al Gobierno la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la subida salarialel a

Los más de 130.000 empleados públicos en Castilla-La Mancha están llamados a protestar este jueves contra el Gobierno

Concentración en la Plaza de San Vicente, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Toledo
Mercedes Vega

Toledo

Las organizaciones sindicales, UGT, CCOO y CSIF se han concentrado este jueves ante la sede de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, en Toledo, en defensa de los empleados públicos y de los servicios públicos de calidad.

«Es preocupante que a ... día de hoy el Ministerio no haya abierto la mesa de negociación, una mesa de negociación necesaria. Tenemos que ver las condiciones de empleo, las condiciones de los salarios que están todavía a congelados para todos los empleados públicos en el 2025 y tenemos que ver también qué pasa con los servicios públicos. Hablamos de un segundo acuerdo por la modernización de las administraciones públicas«, ha dicho la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy.

