El Ayuntamiento decidirá la próxima semana si cierra o no al tráfico la Puerta del Cambrón El PP critica que no haya un estudio alternativo de tráfico, ni estudios de movilidad que permitan desviar los vehículos para proteger el edificio histórico

Valle Sánchez

Valle Sánchez

@vallesnchez Seguir TOLEDO Actualizado: 14/08/2018 20:28h

La Puerta del Cambrón, del siglo XVI y bien de interés cultural, corre peligro si sigue abierta al tráfico. Lo llevan advirtiendo desde hace tiempo los técnicos -la última vez fue un informe en junio del Instituto del Patrimonio Cultural Español- y ahora que el histórico edificio está siendo restaurado por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento tiene que tomar una decisión de manera urgente. Para ello, se reunió este martes el Consejo de Participación del Casco que, en sesión extraordinaria, un encuentro del que no salió ningún acuerdo, aunque sirvió para recabar las opiniones de sus miembros respecto a la movilidad en esta zona que está cerrada al tráfico desde el 11 de julio y que debería abrirse el próximo 23 de agosto, según las previsiones. Tras el encuentro, se acordó presentar una solución la próxima semana.

El concejal de Movilidad, Juan José Pérez del Pino, que aún no ha presentado una alternativa, manifestó que el objetivo de este encuentro fue «escuchar las opiniones de las entidades y de los grupos» que forman parte del Consejo con el fin de adoptar las medidas más convenientes con respecto al tráfico en esta zona. Pérez del Pino manifestó que la posición del equipo de Gobierno «está clara» y pasa por «proteger lo máximo posible la Puerta del Cambrón» y, por ello, «hemos pedido a los técnicos municipales que nos presenten todas las alternativas posibles» a lo que el Gobierno local sumará «cuantas más opiniones mejor» para proponer la mejor solución.

Críticas del PP

El concejal de Movilidad afirmó que al Gobierno local «le mueven dos objetivos en este asunto: por una parte procurar la máxima protección del patrimonio y, por otra, hacer compatible la vida cotidiana de los residentes y de los vecinos del barrio antiguo; eso es lo que nos mueve y en esa dirección estamos trabajando». En el encuentro también estuvieron representados todos los grupos políticos municipales y las asociaciones Iniciativa Ciudadana por el Toledo Histórico, La Cornisa y La Mezquita.

Tras la reunión, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Labrador, lamentó que el Ayuntamiento no haya presentado aún una alterantiva al tráfico en esa zona y afirmó que el encuentro «surrealista» porque «nos han convocado a una reunión simplemente para que el concejal de Movilidad nos dijera que a estas alturas y, a punto de finalizar las obras, no tienen todavía los estudios de movilidad concluidos que nos prometió la alcaldesa y, cuando los tengan, nos volverán a convocar». Labrador se quejó de que les hayan convocado sin alternativas y «hasta que no nos entreguen los informes, no podemos tomar entre una solución adecuada». Labrador criticó al equipo de gobierno y a la alcaldesa que «no sabe qué quiere hacer, ni qué idea de ciudad tiene para Toledo y no es capaz de buscar por si sola soluciones y llama a los demás para demostrar que hace algo pero realmente lo que busca es justificar su falta de trabajo».

El portavoz popular insistió que «ningún toledano puede entender que después que la alcaldesa tuviera informes del Ministerio de Cultura desde enero de 2016 sobre su mesa pidiendo el corte de tráfico y que después en febrero de 2018 el arquitecto que está llevando a cabo las labores de restauración de la puerta del Cambrón volviera a reiterar la inminente necesidades de cerrar el tráfico de este edificio histórico, nos convoquen a una reunión en la que nos informan que no tienen terminado ningún trabajo y que tampoco tienen una decisión tomada, cuando ha tenido tres años para hacerlo».

«Mayor consenso posible»

Con respecto a las críticas del PP, Pérez del Pino señaló que comprende que su portavoz, Jesús Labrador, no haya entendido el objetivo de esta convocatoria «porque este Consejo tenía como objetivo debatir y participar y el señor Labrador no cree ni en el consenso ni en la participación, como viene demostrando sobradamente a lo largo de toda la legislatura».

«Queremos incorporar las propuestas de los miembros del Consejo para tener el mayor consenso posible y hemos comprobado que el PP no tiene ninguna propuesta que hacer, prefiere esconderse y criticar cualquier medida que se tome porque su único objetivo es ir contra la alcaldesa; pero este vamos a seguir trabajando por los toledanos y por eso queremos escucharles», dijo el concejal. Mientras el resto de miembros del Consejo «han hecho propuestas y han expresado su opinión, el PP se ha limitado a criticar la convocatoria de la reunión y no ha hecho ninguna propuesta, que, fiel a su estilo, es su manera de proceder habitual en todos los órganos de participación de este Ayuntamiento».

Desde el Instituto de Patrimonio Cultural alertan en un informe del mal estado de la puerta del Cambrón, en Toledo, motivo por el que recomiendan cerrarla al tráfico rodado. La puerta monumental es un bien de interés cultural que, avisa el ministerio de Cultura, sufre de un grave deterioro. Entre las principales causas que han llevado a su mal estado se encuentran una importante cantidad de costras negras en la piedra, roces, abrasiones, acumulación de grasas y hundimiento del empedrado.