Del tiempo y sus caminos (4): Con Michael Smith traduciendo a Juan Antonio Villacañas

POR BEATRIZ VILLACAÑAS Actualizado: 12/03/2019 14:10h

Ya en 2019 se cumplen diez años de la publicación de la antología bilingüe español inglés Juan Antonio Villacañas: Selected Poems, libro publicado por la editorial británica Shearsman Books, Exeter, Reino Unido 2009. Es éste un gozoso aniversario de la aparición de un libro para el que trabajamos conjuntamente Michael Smith y yo, con la inestimable colaboración de Luis Ingelmo y sus valiosas aportaciones. Gozoso aniversario, sí, y, a la vez tocado de melancolía, porque, además de que Villacañas, mi padre, marchó de este mundo en 2001, Michael Smith, a quien llamo yo «El Quijote Irlandés» por su nobleza de espíritu y hasta por su apariencia física, también dejó este mundo, en 2014, a la aún temprana edad de setenta y dos años.

Portada del libro

Michael Smith, nacido en Dublín, reconocido poeta irlandés, académico, profesor de español y traductor al inglés de un gran número de grandes poetas españoles e hispanoamericanos, tras leer la poesía de Juan Antonio Villacañas, me dijo que se sentía tan impresionado por ella que había decidido traducir al poeta, es más, me dijo algo que me dejó profunda huella: que la firme decisión de traducir a Villacañas la sentía, incluso, como una misión. No es ahora la primera vez que digo esto o lo escribo, tan grande y hermosa es la huella que estas palabras me produjeron. Él y yo decidimos llevar a cabo esta misión juntos y juntos emprendimos la tarea. Y el resultado fue la publicación de la antología bilingüe cuyo décimo aniversario deseo aquí celebrar, con mi gratitud a Michael Smith acompañada de su imborrable recuerdo. Mi melancolía antes aludida viene, no obstante, de la mano de algo gozoso: la excelente recepción crítica del libro, como, por ejemplo, lo escrito por Pablo Luque Pinilla en su revista Ibi Oculus o la reseña de José María Balcells, catedrático de la Universidad de León y crítico literario, publicada en la revista Estudios humanísticos de Filología, quien, afirmando que Juan Antonio Villacañas, dada su gran personalidad poética, no es aún suficientemente conocido y reconocido, escribe también: «Extensa, original y muy interesante es la obra poética creada por el toledano Juan Antonio Villacañas… De ahí la importancia de cualquier antología de su producción literaria que propicie su conocimiento entre nosotros y en la esfera internacional».

Celebrando, pues, el décimo aniversario de la publicación de Juan Antonio Villacañas: Selected Poems, continúo, agradecida, con nostalgia y, a la vez, feliz, por estos caminos del tiempo.