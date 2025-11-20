Suscribete a
El Ayuntamiento de Toledo licitará la próxima semana la redacción del proyecto del nuevo vial entre Azucaica y el Polígono

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, asegura que 'nos tacharon de locos pero va a estar listo antes que el del Ministerio'

Luz verde ambiental al puente entre Azucaica y el Polígono: el Ayuntamiento podrá iniciar las obras antes de fin de legislatura

El trazado definitivo llega a Azucaica por la calle Cañada
El trazado definitivo llega a Azucaica por la calle Cañada
Valle Sánchez

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este jueves en un desayuno informativo del digital Encastillalamancha.es que la Junta de Gobierno local aprobará la próxima semana la licitación de la redacción del proyecto del nuevo vial que conectará los barrios de Azucaica y el Polígono ... , una infraestructura largamente demandada y considerada estratégica para mejorar la movilidad en la ciudad.

