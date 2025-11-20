El Ayuntamiento de Toledo licitará la próxima semana la redacción del proyecto del nuevo vial entre Azucaica y el Polígono

Velázquez ha asegurado que el municipio está «cerca de poner la primera piedra de un proyecto que va a mejorar la movilidad de la ciudad». Ha recordado también que, cuando se planteó inicialmente la actuación, «nos tachaban de locos», y ha subrayado que este vial estará finalizado antes que el puente prometido por el Ministerio de Transportes hace seis años.
El alcalde ha detallado que el plazo para la redacción del proyecto no superará los seis meses, por lo que el Ayuntamiento prevé disponer del diseño definitivo en verano de 2025. A partir de ahí, el calendario marcado sitúa el inicio de las obras en verano de 2026.
Durante su intervención, Velázquez ha recordado lo anunciado en el Debate sobre el Estado del Municipio: la puesta en marcha del vial irá acompañada de una nueva línea de autobús que conectará el Beato, Azucaica y el Polígono, reforzando la movilidad entre estos núcleos urbanos. El impulso a esta infraestructura se sustenta en los avances ya realizados. En septiembre, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento dio luz verde a la aprobación inicial del proyecto, que incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Tajo.
El coste total de la actuación asciende a 15 millones de euros, una inversión que será adelantada mediante un crédito bancario y que el Consistorio prevé recuperar a través del Plan de Ordenación Municipal (POM).
