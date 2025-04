El Ayuntamiento de Toledo advierte que la arena de la 'nueva playa' puede estar contaminada y ser «un foco de infección»

El Ayuntamiento de Toledo ha pedido este jueves prudencia a los toledanos que están acudiendo de forma masiva a la 'nueva playa' que se ha formado en la senda ecológica por el aumento del caudal del Tajo. «No es una playa; ojalá fuese así», ha dicho a ABC el concejal del Río Tajo, Rubén Lozano, que ha advertido que la arena puede estar contaminada y ser «un foco de infección». «La materia orgánica de los propios sedimentos que ha expulsado del río puede traer, con la subida de las temperaturas, mosquitos o parásitos», ha explicado el concejal, quien, no obstante, ha confirmado que no se va a prohibir el acceso, pero recomiendan ser prudentes, a la espera de que los técnicos puedan comenzar a analizar el estado de a río y todos daños provocados por las inundaciones.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento de Toledo ha planificado una nueva jornada de basuraleza para limpiar las riberas del Tajo tras la crecida del río, que se celebrará el próximo sábado 12 de abril, desde la zona industrial de Santa María de Benquerencia, hasta el entorno del restaurante Tabordo y del Hospital Nacional de Parapléjicos.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Toledo, sobre la nueva playa del Tajo: «No hemos decidido aún qué hacer» Valle Sánchez El portavoz del equipo de gobierno dice que «primero hay que ver los daños de la senda ecológico y retirar los restos»

El Ayuntamiento de Toledo aún no ha decidido qué va a hacer con esta nueva zona arenosa de la riberas. El portavoz del equipo de gobierno, Juan José Alcalde, explicó el miércoles a ABC que aún no se ha decidido nada porque «primero hay que ver los daños que hay y retirar los restos» y, además, toda la zona afectada por las inundaciones está dentro de las obras que se iban a realizar con fondos europeos y «tenemos que justificar cómo seguimos para no perder la subvención».