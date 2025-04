El Ayuntamiento de Toledo, sobre la nueva playa del Tajo: «No hemos decidido aún qué hacer»

El Ayuntamiento de Toledo aún no ha decidido qué va a hacer con la nueva playa de arena que ha aparecido a la orilla del Tajo, a su paso por Toledo, en la zona cercana a la Barca de Pasaje. Juan José Alcalde ha reconocido a ABC que aún no se ha decidido nada porque «primero hay que ver los daños que hay y retirar los restos» y, además, toda la zona afectada por las inundaciones está dentro de las obras que se iban a realizar con fondos europeos y «tenemos que justificar cómo seguimos para no perder la subvención». Mientras tanto, el Ayuntamiento ha decidido suspender, por causas de fuerza mayor, las obras comprendidas en el proyecto técnico de la ribera del Casco Histórico que dan continuidad entre el puente nuevo de Alcántara-Diamantista-Daicán, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Noticia Relacionada Vea la playa de arena blanca que ha emergido del Tajo tras las lluvias María José Muñoz El paraje toledano, en la senda ecológica, luce ahora idílico, lleno de gente tomando el sol, el río casi 'garcilasiano' y abundante vegetación

Lo importante, ahora, a juicio de Juan José Alcalde, es evaluar los daños, no solo en esta zona, también en Safont, donde se han producido numerosos desperfectos en las riberas. Sobre la playa, en rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno ha lamentado el estado del Tajo y su contaminación. «Si fuera un río limpio, sería un placer, pero no creo que a nadie le guste tumbarse a tomar el sol al lado de una plaga de mosquitos en verano», ha dicho.