El Valle, el ruido y los partidos políticos

Que en la romería del Valle haya mucha gente siempre es bueno, porque es indicativo de vinculación de Toledo con esta tradición. Las aglomeraciones muchas veces son inevitables y, por estas razones, no son mal recibidas. No obstante, cuando el espacio es limitado, lo inteligente es no provocar la mayor aglomeración en el espacio más pequeño o, cuando menos, minimizar sus efectos.

Desde hace ya decenios los partidos políticos ponen sus chiringuitos en el Valle, pero son los años de elecciones locales cuando su presencia se hace más clara y físicamente amplia. Dado que los partidos políticos son parte de la sociedad, nadie puede decirles que no vayan a esa romería; sería absurdo e ilógico; estarán y deberán estar siempre que quieran estar.

Sin embargo, sí es lógico pedirles la misma responsabilidad que a cualquier otro toledano, sea persona física, jurídica o institución. Yo les pido encarecidamente que bajen el nivel de sus músicas, porque su competencia es electoral, no auditiva. Música alta en un chiringo, concierto en vivo en el otro, música muy alta en el de más allá, …. el caso es que el paso por la zona de los partidos políticos (que no es precisamente la más ancha) se hacía insufrible. Nada que decir a la aglomeración, porque, si la había era porque los toledanos acudían voluntariamente a ellos. Pero deberían ser conscientes de que las mayorías no pueden ser excluyentes e impeditivas; y para muchos de los que simplemente queríamos cruzar esa zona para ir a la ermita o volver de ella, ese paso era insoportable e insano, por los decibelios; muchos más de los que había en el resto de la romería, donde se podía hablar y hasta conversar ¿Es tanto pedir que esos chiringos se limiten a ser zona de reunión, de regalo de productos o de venta de bebidas, sin esa exageración de ruido? Muchos lo agradeceríamos.