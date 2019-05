Tiempo veraniego, miles de personas y aroma a elecciones en el Valle Todos los candidatos regionales y locales se dieron cita en la jornada festiva

Mientras que las calles del Casco Histórico hervían de miles de visitantes en el día de fiesta, especialmente de madrileños que gozan de un estirado puente, al otro lado del río los toledanos llenaron los típicos parajes del Valle para celebrar la festividad de la virgen que da nombre a la vista más universal de Toledo.

Con un tiempo ideal para la cita -incluida la pequeña tormenta de la tarde-, miles de toledanos y visitantes asistieron a la tradicional romería de la Virgen del Valle que, como ocurre cada cuatro años, desprendió un profundo aroma a elecciones, aderezado con la presencia de numerosos políticos de los partidos más representativos, que protagonizaron algunas de las anécdotas de la jornada en medio de anécdotas y chascarrillos.

El presidente regional, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, han participado en la misa de la ermita, donde la tradición es tocar la campana, jugar a las quínolas que organiza la Hermandad y disfrutar de las actividades, informó Ep.

En declaraciones a los medios, García-Page, que lanzó el tradicional cohete, destacó que él es de los que ha subido al Valle no sólo en periodo electoral, sino «a las duras y a las maduras, cuando llovía y cuando no llovía, cuando había elecciones y cuando no las había», y pidió a los periodistas «que descansen», porque los próximos días comenzará la campaña electoral.

Así, criticó que haya quien se acuerde de las tradiciones y las citas «solo cuando coinciden con elecciones como si fuera un Xacobeo distinto» y recordó que los que, como él, tienen «una trayectoria acrisolada en la defensa de las tradiciones» tienen ganada una parte de credibilidad».

La alcaldesa deseó una feliz jornada a todos los toledanos que celebran esta festividad, que para ella es «un honor como toledana vivir», por lo que representa para Toledo y por el enclave en el que se festeja.

Uno de los que ha probado suerte jugando a las quínolas ha sido el secretario regional de Podemos, José García Molina, quien asistió al Valle acompañado por la secretaria de Organización del partido, María Díaz, «para dar un paseo y estar con la gente», y acabó ganando «un lomo» en su apuesta. García Molina aprovechó este «día espléndido» para manifestar su apuesta por «conservar las tradiciones con las que la gente se identifica».

Uno de los que se estrenó en la romería ha sido el secretario general de Vox y diputado electo por Madrid, Javier Ortega Smith, quien acompañado por el diputado electo de Vox por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal; el candidato a la Alcaldía, Alberto Romero, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Daniel Arias, asistió también a la misa y aprovechó para hacer su ruego a la Virgen del Valle.

«Que nos ayude a salir adelante, a mantenernos unidos los españoles, a mantenernos de alguna manera en una comunión en el mismo espíritu que haga que todos los problemas que acucien a los españoles, voten a quien hayan votado y crean en las ideas que crean, entre todos, logremos sacarlo adelante», dijo que ha sido su petición.

La presencia de Ortega Smith fue reclamada en un goteo constante por los ciudadanos que se encontraban en la ermita y sus alrededores, que pedían fotografiarse junto a él, aunque el que también tuvo éxito sin estar presente fue su «jefe», el presidente de Vox, Santiago Abascal, cuya imagen en un photocall en la carpa que el partido situó junto al resto de carpas de formaciones políticas tuvo gran demanda.

Igualmente, se ha estrenado en la romería del Valle la candidata de Cs a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, que confesó que esta ha sido la primera vez que ha lanzado un cohete, y tras felicitar a los toledanos «y a las ‘Valles’» resaltó la «buena acogida» que ha tenido.

Finalmente, el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta y presidente regional del PP, Paco Núñez, realizó la confesión más sorprendente de la jornada, y es que fue en esta ermita del Valle donde hace años pidió matrimonio a su mujer. «Aquí, arrodillado con un anillo en la mano, aquí yo hinqué la rodilla», desveló.

Núñez, que aseguró que todos los candidatos que se dieron cita en el valle «se han saludado, como debe de ser», con naturalidad, reconoció que aunque acudió «mucho» a la romería del Valle de Toledo, en los últimos ocho años no pudo hacerlo porque eran las Fiestas Mayores de Almansa, localidad de la que era alcalde, no dudando en destacar cómo este año se han convertido en unos festejos de Interés Internacional.

Junto a Núñez, la candidata a la Alcaldía de Toledo por el Partido Popular, Claudia Alonso, felicitó a todos los toledanos en el Día de la Virgen del Valle, «que es una de las festividades más celebradas de la ciudad», con una masiva participación de toledanos «cumpliendo con las tradiciones, con la esencia de la ciudad, y haciendo algo tan bonito y que nos une tanto en un día tan especial a todos».

«Aquí, en la ciudad de Toledo, hay muchas cosas que hacer, la primera tiene que ver con nuestras tradiciones y con nuestro patrimonio, con cuidar realmente lo que nos une, en una ciudad con una riqueza histórica y monumental extraordinaria, por lo que ha recordado que uno de los puntos principales de su proyecto para Toledo va a ser «una apuesta decidida por nuestro patrimonio».