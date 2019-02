Las obras para reabrir la Mezquita de Tornerías como Centro de Artesanía arrancan en junio García-Page recuerda que el edificio, que se encuentra sobre los restos más antiguos hallados en el Casco Histórico, fue cerrado en 2012 y destaca la apuesta de la Junta por el sector artesano

Valle Sánchez

El próximo mes de junio comenzarán, por fin, las obras del Centro Regional de Promoción de la Artesanía, en la Mezquita de Tornerías, en Toledo, según anunció este jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que participó junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la presentación del proyecto de este edificio que cerró al público en 2012 después de 26 años de actividad.

Sin embargo, y como no hay mal que por bien no venga, gracias al nuevo proyecto se ha descubierto el origen de este edificio que ya fue restaurado en los años 80, aunque no ha sido hasta ahora cuando se han encontrado restos del año 600 a.C., en la Edad del Hierro, los más antiguos hallados en el Casco, según explicó ayer el arquitecto Javier Alguacil San Félix, que realizó una detallada explicación del pasado, presente y futuro de este edificio y de las importantes investigaciones que ha dirigido el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada. Fue él quien se dio cuenta, tras investigar sobre unos arcos que se creían de la cisterna, de la existencia de un edificio civil monumental de época tardoantigua, entre final de la romana y principios de la visigoda, una construcción de sillares, organizada en cuatro naves en torno a un espacio rectangular, que no se habían documentado nunca en el interior de una ciudad, lo que lo convierte en un edificio único, sobre el que, después, en el siglo XIII se levantó la mezquita que conocemos.

Ahora, el proyecto arquitectónico se plantea desde varios puntos de vista. En primer lugar, rehabilitar el patrimonio de una mezquita del siglo XII (solo existe otra en Toledo, la del Cristo de la Luz) y, en segundo lugar, realizando una reforma integral del edificio, que se distribuye en una serie de espacios que permitirán que la actividad de promoción de la artesanía conviva con la visita turística. Se va a realizar una reforma integral, con el aprovechamiento de todos sus espacios y dotándole de las mejoras para ser 100 por cien accesible y, tras las obras, reabrirá como un espacio, en pleno corazón del Casco Histórico, para la realización de talleres, una tienda artesana, una zona de eventos culturales y un espacio de coworking.

El presidente regional, Emiliano García-Page, destacó, en su discurso, la clara apuesta del Ejecutivo autonómico por la artesanía, y por el turismo y se mostró convencido del gran impulso que va a recibir el sector artesano de Castilla-La Mancha con el Centro de Mezquita de Tornerías, que junto al Centro Regional de Formación de la Cerámica y del Vidrio de Talavera de la Reina, van a poner al sector a la cabeza. Sobre el turismo, el presidente regional dijo que «es de los nichos de mercado con una expansión de décadas, son 1.200 millones de personas las que se mueven en el mundo y de cuanto más lejos vengan más vienen a consumir cultura no a bañarse».

Guías turísticos

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, dijo al respecto que el Gobierno regional tiene una clara intención de apoyar el sector turístico en su conjunto y avanzó que el próximo martes, el Gobierno regional aprobará el nuevo Decreto regulador de la actividad de los guías de turismo de Castilla-La Mancha, dando respuesta a una demanda histórica del sector, y generando un marco normativo que aporta seguridad jurídica para los 1.000 guías e informadores turísticos de la región.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, también estuvo en la presención de este proyecto que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la capital regional, un acto en el que también participó el presidente de la Federación de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea. «Qué mejor que los artesanos de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra región para dar vida a este centro, pues ellos tienen mucho que decir en nuestro presente y mucho que aportar a nuestro futuro», dijo Tolón, que añadió que este centro «significa un espaldarazo al Casco Histórico, al turismo, a la artesanía y por tanto a la ciudad de Toledo».

Asimismo, agradeció al presidente autonómico su compromiso con el sector artesano y con la ciudad de Toledo, para destacar que la reapertura de estas instalaciones «es una apuesta por este sector, el artesano, tan importante en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde los edificios tienen mucho que decir, pero también las personas y en este caso los artesanos». En este sentido, Milagros Tolón recordó que ya se han producido contactos entre artesanos y e l grupo empresarial «Puy du Fou» porque «la artesanía va a estar presente, la artesanía de nuestra tierra, la de nuestros artesanos», indicó la alcaldesa para reiterar que no existe mejor ubicación posible para «Puy du Fou» que Toledo, cuna de la historia de España.

Desde el PP, sin embargo, la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, acusó al presidente García-Page de actúar «a la desesperada» anunciando proyectos para la próxima legislatura, «porque sabe que no va a gobernar a partir de mayo», afirmó. Guarinos dijo que este anuncio, como todos los que realiza el presidente regional, «es papel mojado, palabras que nunca se convierten en hechos reales».