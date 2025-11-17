Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 17 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de frío invernal con temperaturas de hasta -4 grados y lluvias

Renfe refuerza sus servicios Avant en el corredor Puertollano-Madrid con casi mil plazas semanales más

Desde este lunes el trayecto con salida a las 6.20 horas en dirección Madrid circulará en doble composición de lunes a jueves

La Consejería de Fomento exige al Ministerio de Transportes medidas urgentes para garantizar un servicio Avant Toledo-Madrid «fiable y digno»

Renfe refuerza sus servicios Avant en el corredor Puertollano-Madrid con casi mil plazas semanales más

ABC

Renfe ha anunciado un refuerzo desde este lunes en sus servicios Avant, enfocándose en los corredores de Valladolid-Segovia-Madrid y Puertollano-Madrid. Esta medida, que forma parte de un plan de mejora por etapas para adaptar la oferta a la demanda creciente, ... añadirá un total de más de 6.800 plazas adicionales a la oferta semanal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app