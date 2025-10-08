La Consejería de Fomento exige al Ministerio de Transportes medidas urgentes para garantizar un servicio Avant Toledo-Madrid «fiable y digno»

La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha instado «de manera urgente» al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que adopte las medidas necesarias para «garantizar una gestión adecuada del servicio AVANT que conecta las localidades ... de Toledo y Madrid», después de los nuevos incidentes registrados este martes en la estación de tren toledana.

Desde el Gobierno regional advierten advierte de que «son ya numerosos y continuados los problemas de impuntualidad, cancelaciones y falta de información que afectan a esta línea», una situación que, según recalcan, «genera un perjuicio directo y constante a los usuarios y usuarias que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios».

«La situación resulta inadmisible en un servicio que, por su naturaleza y coste, debe ofrecer fiabilidad, puntualidad, seguridad y confort», señala el texto de la misiva remitida hoy al Ministerio. En este sentido, subrayan que «los ciudadanos tienen derecho a un transporte público de calidad, y no a soportar retrasos que se han convertido en una práctica habitual, deteriorando la confianza en un sistema que históricamente ha sido referente por su eficiencia».

La Junta recuerda además que «las medidas puntuales adoptadas hasta la fecha han demostrado ser insuficientes y no responden a la magnitud ni a la persistencia del problema». Por ello, solicita «que se tomen medidas permanentes y estructurales que permitan resolver de forma definitiva las deficiencias del servicio AVANT Toledo-Madrid».

Entre las actuaciones concretas reclamadas, el departamento que dirige la Consejería de Fomento plantea «un estudio técnico sobre las causas de las incidencias recurrentes y el planteamiento de las soluciones», así como «la mejora de la planificación operativa y de la coordinación entre operadores».

Del mismo modo, la Junta reclama «el refuerzo de los canales de información y atención al usuario», insistiendo en que «estas actuaciones se adopten de manera inmediata, en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos a un transporte público digno y eficiente».