Page avanza nuevas deducciones fiscales con carácter social y defiende el canon del agua como medida justa

El Gobierno de Castilla-La Mancha propondrá nuevas deducciones fiscales con carácter social, así lo ha avanzado el presidente Emiliano García-Page que detallará este anuncio en el próximo debate sobre el estado de la región. Durante la inauguración del Centro de Interpretación de la ... Dehesa 'Dehesón del Encinar', Page ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con una política fiscal equilibrada, orientada a aliviar la carga sobre los colectivos más vulnerables.

«Hemos mantenido una de las presiones fiscales más bajas de España, junto casi con Madrid», ha señalado el presidente, destacando que Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades con menor carga impositiva del país. En este contexto, ha anunciado que en las próximas fechas planteará «deducciones fiscales que van con finalidad social, dirigidas a la gente que más lo necesita, a los problemas que realmente tiene la gente».

Sobre el canon del agua

De otro lado, Page también ha defendido la implementación del canon del agua, una medida que como ha afirmado responde a obligaciones legales tanto nacionales como europeas. «El agua vale, y si no lo pagan unos, lo pagan otros. Pero hay que pagarlo», ha subrayado, para recordar que Castilla-La Mancha ha aplicado el canon con la tarifa más baja de toda España.

El presidente autonómico ha denunciado, además, las críticas recibidas por esta medida, que ha calificado como «calumnias y difamaciones exageradas», no sin antes afirmar que dichas acusaciones «no pueden salir gratis», en alusión a los ataques políticos que, en su opinión, han tergiversado el sentido de una política necesaria para garantizar la sostenibilidad hídrica y la equidad fiscal.

Page ha recordado así que su Gobierno ha suprimido «decenas y decenas de tasas» a lo largo de los últimos años, reforzando su mensaje de que la administración regional está comprometida con una fiscalidad moderada y socialmente responsable.