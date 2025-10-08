Suscribete a
Page avanza nuevas deducciones fiscales con carácter social y defiende el canon del agua como medida justa

El presidente regional reivindica el modelo fiscal de Castilla-La Mancha frente a las críticas de la oposición y anuncia nuevas medidas con marcado carácter social para el próximo debate sobre el estado de la región

García-Page: «Aquí en Castilla-La Mancha no se lleva dinero nadie, y en sobres, menos»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha ABC

J. Guayerbas

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha propondrá nuevas deducciones fiscales con carácter social, así lo ha avanzado el presidente Emiliano García-Page que detallará este anuncio en el próximo debate sobre el estado de la región. Durante la inauguración del Centro de Interpretación de la ... Dehesa 'Dehesón del Encinar', Page ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con una política fiscal equilibrada, orientada a aliviar la carga sobre los colectivos más vulnerables.

